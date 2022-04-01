Через воєнні дії в Україні деякі громадяни не можуть сконцентруватися та ефективно працювати.

Проте це варто й навіть треба робити.

Як залишатися ефективним?

першочергово подбати про власне ментальне здоров’я, якщо людина до цього працювала з психотерапевтом – продовжити цю роботу, також треба відновити прийом ліків;

скласти новий розпорядок дня, його частиною має бути час для роботи;

під час дистанційної роботи створити собі максимально комфортні умови перебування.

Кожен українець, який нині офіційно працевлаштований та продовжує виконувати свою роботу, сплачує податки та робить внесок у розвиток економіки країни. А це наближає Україну до перемоги.

Важливо усвідомити, що самовіддана праця кожного важлива і цінна в ці дні. Тому не треба стресувати через війну чи через те, що людина не перебуває на фронті, а продовжувати виконувати свої обов’язки на благо спільної перемоги у війні з Росією.

Джерело: НСЗУ