Як і чим витягнути кліща – рекомендації лікаря

Часом маленький кліщ може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям. Щоб уникнути їх, треба якомога швидше дістати його.

Проте робити це треба правильно, наголошує педіатр Оля Леськів.

– Найкраще – якнайшвидше витягнути його. Можна витягнути самостійно або ж звернутися у травмпункт чи до вашого лікаря. Не потрібно зволікати і чекати день-два, – зазначила Оля Леськів.

Як витягнути кліща та чим:

зігнутий пінцет – не потрібно смикати, обережно захопити максимально глибоко та прокручувати кліща;

нитка – можна зробити вузлик, зачепити кліща та витягнути його;

мило та вата – намилити ватку чи ватний диск, прикласти до місця укусу і прокрутити проти годинникової стрілки.

Що робити далі:

помити місце водою з милом;

обробити антисептиком;

стежити за місцем укусу до місяця.

За будь-яких скарг звертатися до свого лікаря.

витягати кліща силоміць;

смикати та видавлювати його;

заливати олією чи ще чимось;

чекати, доки він сам вилізе.

Найкраще правильно одягатися, максимально захищати тіло під час походу до парку, лісу.