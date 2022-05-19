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Як і чим витягнути кліща – рекомендації лікаря

19 Травня 2022, 12:19
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
кліщ клещ
Джерело: Pixabay

Часом маленький кліщ може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям. Щоб уникнути їх, треба якомога швидше дістати його.

Проте робити це треба правильно, наголошує педіатр Оля Леськів.

– Найкраще – якнайшвидше витягнути його. Можна витягнути самостійно або ж звернутися у травмпункт чи до вашого лікаря. Не потрібно зволікати і чекати день-два, – зазначила Оля Леськів.

Як витягнути кліща та чим:

  • зігнутий пінцет – не потрібно смикати, обережно захопити максимально глибоко та прокручувати кліща;
  • нитка – можна зробити вузлик, зачепити кліща та витягнути його;
  • мило та вата – намилити ватку чи ватний диск, прикласти до місця укусу і прокрутити проти годинникової стрілки.
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Що робити далі:

  • помити місце водою з милом;
  • обробити антисептиком;
  • стежити за місцем укусу до місяця.

За будь-яких скарг звертатися до свого лікаря.

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Чого не потрібно робити:

  • витягати кліща силоміць;
  • смикати та видавлювати його;
  • заливати олією чи ще чимось;
  • чекати, доки він сам вилізе.

Найкраще правильно одягатися, максимально захищати тіло під час походу до парку, лісу.

Теги
Кліщі, Поради, поради лікаря
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