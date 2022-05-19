Як і чим витягнути кліща – рекомендації лікаря

Часом маленький кліщ може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям. Щоб уникнути їх, треба якомога швидше дістати його.
Проте робити це треба правильно, наголошує педіатр Оля Леськів.
– Найкраще – якнайшвидше витягнути його. Можна витягнути самостійно або ж звернутися у травмпункт чи до вашого лікаря. Не потрібно зволікати і чекати день-два, – зазначила Оля Леськів.
Як витягнути кліща та чим:
- зігнутий пінцет – не потрібно смикати, обережно захопити максимально глибоко та прокручувати кліща;
- нитка – можна зробити вузлик, зачепити кліща та витягнути його;
- мило та вата – намилити ватку чи ватний диск, прикласти до місця укусу і прокрутити проти годинникової стрілки.
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Що робити далі:
- помити місце водою з милом;
- обробити антисептиком;
- стежити за місцем укусу до місяця.
За будь-яких скарг звертатися до свого лікаря.
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Чого не потрібно робити:
- витягати кліща силоміць;
- смикати та видавлювати його;
- заливати олією чи ще чимось;
- чекати, доки він сам вилізе.
Найкраще правильно одягатися, максимально захищати тіло під час походу до парку, лісу.