Медичний журналіст Дар’я Даниленко на майданчику онлайн-ресурсу Бережи себе розповіла про свій алгоритм пошуку ідеального лікаря: на що варто звернути увагу і які запитання слід ставити під час першого візиту.

– Під час повномасштабної війни питання пошуку сімейного лікаря загострилося ще більше, адже багато як медиків, так і пацієнтів були змушені змінити місце проживання, – зазначає експерт.

Метч

Пам’ятаєте улюблену фразу доктора Хауса про те, що всі брешуть? Ця фраза не раз допомагала йому ставити правильні діагнози. Якби пацієнти мали можливість і не боялися розповісти лікарю всю правду, можливо, він би вилікував їх швидше.

Зараз дивляться

– Ваш лікар – це людина, яка знатиме про найінтимніші подробиці вашого здоров’я і життя, тому ваші стосунки повинні бути максимально відвертими, – каже журналіст.

І зазначає, що зазвичай читає невелику анотацію на сайті клініки, дивиться на сторінки в соціальних мережах, читає блог. За її словами, цікава не стільки медична сторона питання, скільки емоційна. Ця людина має бути вам симпатичною. І якщо цей метч є, то можемо рухатися далі.

Перша зустріч

– Поставтеся до першого знайомства з лікарем, як до побачення. Це розмова двох рівних людей, які мають з’ясувати, чи підходять вони одне одному, і допоможе налаштуватися на одну хвилю, – радить Дарина.

Для початку розкажіть про себе: свою проблему, історію хвороби, з чим найчастіше стикаєтеся. Добре, якщо перше знайомство – це не термінова проблема зі здоров’ям, а плановий візит. Тоді буде можливість зосередитися більше на знайомстві і спілкуванні з лікарем, а також задати світоглядні питання, які вплинуть на вашу подальшу взаємодію.

Про що слід запитати:

чи є лікар прихильником вакцинації. Хороший лікар не буде відмовляти від вакцинації. Ба більше, він повинен проводити вакцинацію, передбачену календарем щеплень, і рекомендувати додаткову вакцинацію від грипу, вітрянки, пневмококової та ротавірусної інфекцій;

чи знає він іноземну мову. Вся сучасна інформація про медицину зараз публікується здебільшого англійською мовою. Якщо лікар не знає англійської – це тривожний знак. Найімовірніше, до сучасної інформації він не має доступу. Отже, методи лікування будуть в кращому випадку застарілими;

чи готовий лікар консультувати вас по телефону, вайберу, поштою. Обговоріть формати спілкування, які були б комфортними для вас обох.

Логіка і здоровий глузд

– Візит до лікаря повинен бути зрозумілим. Не бійтеся розпитати докладніше про свій діагноз, методи лікування, альтернативи. Хороші лікарі зацікавлені в тому, щоб надати вичерпну і зрозумілу інформацію, – зазначає журналіст.

Після візиту бажано зробити домашню роботу і прочитати про свій стан самостійно. Рекомендуємо використовувати сайт Medline Plus. Там інформація публікується англійською, але ви легко можете перекласти те, що вас цікавить, за допомогою цифрового перекладача.

“Червоні прапорці”

Крім скрупульозного вивчення першоджерел, є й інший, більш простий метод перевірки лікаря. Наша медицина грішить неіснуючими діагнозами і препаратами, які не довели своєї ефективності. Ці списки дуже великі і залежать від спеціалізації лікаря.

Ось деякі найпопулярніші.

Діагнози:

дисбактеріоз;

вегетосудинна дистонія;

зашлакованість чого-небудь (організму, кишечника, печінки тощо );

); підвищений внутрішньочерепний тиск;

будь-який діагноз з префіксом перед – (передрак, переддіабет, передгіпертонія);

ослаблена імунна система, якщо часто хворіє дитина;

часто хворіє дитина; діатез.

Ліки:

гомеопатичні препарати;

імуномодулятори та імуностимулятори;

пробіотики;

гепатопротектори;

противірусні препарати для лікування ГРВІ.

Якщо вам був поставлений один із перерахованих вище діагнозів або призначено такі ліки, слід запитати лікаря, чим він керується.

Хороший лікар ніколи не відмовиться відповідати на запитання пацієнта. А ось, якщо лікар використовує виключно медичну термінологію, заплутує або лякає — це поганий знак. Не факт, що він некомпетентний, але лікуватися у такої людини не дуже зручно.

Післясмак

Не кожна ситуація зі здоров’ям – радісна, тому буде неправильно сказати, що після візиту до лікаря ви завжди повинні бути задоволеними (хоча в більшості випадків саме так і повинно бути). Однак ви повинні мати реалістичний план дій і розуміння всіх можливих шляхів, їхніх плюсів і ризиків. А також — бажання повернутися до цього лікаря знову.

Джерело: Бережи себе