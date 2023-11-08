Рішення військово-лікарської комісії можна оскаржити. МОЗ дав роз’яснення, що саме і як треба робити військовослужбовцю, який вважає, що рішення комісії не відображає його реального стану здоров’я.

Варіантів оскарження два: у досудовому порядку та через суд.

Оскарження в досудовому порядку

У МОЗ вважають, що позитивний результат можна отримати вже на етапі перегляду у досудовому порядку. Тож варто почати з нього. Для цього необхідно зробити три кроки.

Зараз дивляться

Перший – написати заяву/скаргу щодо непогодження з висновками ВЛК та проханням переглянути вказане рішення вищою ВЛК.

Другий – долучити до заяви/скарги усі відповідні медичні документи, копію попереднього рішення ВЛК та копію військового квитка (посвідчення офіцера).

Третій – заяву, всі медичні документи та копію постанови ВЛК необхідно особисто принести до вищої ВЛК або надіслати поштою цінним листом з описанням вкладення і повідомленням про вручення на адресу відповідної ВЛК.

Військово-лікарська комісія повинна розглянути надані документи і переглянути оскаржувану постанову. ВЛК на цьому етапі, за необхідності, може направити військовослужбовця на повторний (контрольний) медичний огляд.

Потім позивачу надають новий висновок про стан здоров’я, саме він тепер і буде братися до уваги.

У спірних та складних випадках право на винесення остаточного рішення залишається за Центральною військово-лікарською комісією (ЦВЛК).

Чи може суд скасувати рішення ВЛК

Якщо оскарження в досудовому порядку не задовольнило заявника – позивач може звернутися до суду.

Оскарження рішення ВЛК в суді здійснюється в порядку адміністративного судочинства відповідно до вимог Кодексу адміністративного судочинства України.

МОЗ наголошує – суд не може скасувати рішення ВЛК за медичними показниками, адже це не входить в його компетенцію. Але суд може встановити порушення проходження військово-лікарської комісії та на цій підставі скасувати рішення ВЛК.

Також він може зобов’язати провести повторний медичний огляд та дообстеження військовослужбовця у випадку, якщо ВЛК відмовилася їх провести.