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Як отримати безкоштовну медичну допомогу в Україні – рекомендації

11 Травня 2022, 16:43
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
паперовий лікарняний, лікарня
Джерело: Depositphotos

Через війну в Україні багато громадян втратили роботу та постійний заробіток. Проте може виникнути ситуація, коли вони потребуватимуть медичної допомоги та ліків.

Як отримати безоплатну медичну допомогу?

Рекомендації:

  1. Не займатися самолікуванням, звернутися до лікаря. Якщо пропонують госпіталізацію – не відмовлятися. У стаціонарі людині можуть видати безоплатні ліки. Сімейний же лікар препарати не видасть, у нього їх немає.
  2. Знати, що базові ліки є в усіх стаціонарах. Якщо пацієнта госпіталізували і не видають ліки, взагалі ніякі, варто звернутися до адміністрації лікарні. Якщо головний лікар або заступник починає розповідати казочку, що НСЗУ мало платить – зателефонувати на гарячу лінію НСЗУ 16-77 та запитати, чи має людина купувати ліки зі списку.
  3. Якщо ж ліків все ж немає в стаціонарі, просити лікаря писати діючу речовину, а не торгові назви препаратів. Зазвичай можна знайти більш дешеві аналоги, якщо не прив’язуватися до конкретної торгової назви.
  4. Людина має знати, що вона не повинна сплачувати за ліжко/процедуру/операцію. Якщо вимагають гроші, теж слід телефонувати на гарячу лінію.

Загалом лікарі пропонують не мовчати і відстоювати свої права на безоплатну допомогу.

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Крім того, є програма Доступні ліки. Під час деяких хронічних захворювань (гіпертонічна хвороба, ішемічна хвороба серця) можна отримати ліки за зниженою ціною, якщо взяти рецепт у сімейного лікаря. Також в багатьох районах/містах існують програми з оплати інших груп ліків.

Джерело: Іван Черненко

Теги
Лікарні, Медицина, Поради, поради лікаря
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