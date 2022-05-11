Як отримати безкоштовну медичну допомогу в Україні – рекомендації

Через війну в Україні багато громадян втратили роботу та постійний заробіток. Проте може виникнути ситуація, коли вони потребуватимуть медичної допомоги та ліків.

Як отримати безоплатну медичну допомогу?

Рекомендації:

Не займатися самолікуванням, звернутися до лікаря. Якщо пропонують госпіталізацію – не відмовлятися. У стаціонарі людині можуть видати безоплатні ліки. Сімейний же лікар препарати не видасть, у нього їх немає. Знати, що базові ліки є в усіх стаціонарах. Якщо пацієнта госпіталізували і не видають ліки, взагалі ніякі, варто звернутися до адміністрації лікарні. Якщо головний лікар або заступник починає розповідати казочку, що НСЗУ мало платить – зателефонувати на гарячу лінію НСЗУ 16-77 та запитати, чи має людина купувати ліки зі списку. Якщо ж ліків все ж немає в стаціонарі, просити лікаря писати діючу речовину, а не торгові назви препаратів. Зазвичай можна знайти більш дешеві аналоги, якщо не прив’язуватися до конкретної торгової назви. Людина має знати, що вона не повинна сплачувати за ліжко/процедуру/операцію. Якщо вимагають гроші, теж слід телефонувати на гарячу лінію.

Загалом лікарі пропонують не мовчати і відстоювати свої права на безоплатну допомогу.

Крім того, є програма Доступні ліки. Під час деяких хронічних захворювань (гіпертонічна хвороба, ішемічна хвороба серця) можна отримати ліки за зниженою ціною, якщо взяти рецепт у сімейного лікаря. Також в багатьох районах/містах існують програми з оплати інших груп ліків.

Джерело: Іван Черненко