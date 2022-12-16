Фахівці Міністерства охорони здоров’я України пояснили, як у разі необхідності отримати медичну допомогу, якщо немає мобільного зв’язку.
– В результаті чергових російських обстрілів є перебої з постачанням електроенергії в різних регіонах. У деяких областях заклади охорони здоров’я почали працювати від генераторів, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що через знеструмлення можуть виникати перебої з мобільним зв’язком, тому є ризик, що абоненти матимуть проблеми з дозвоном на лінію 103.
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Як отримати медичну допомогу, якщо немає мобільного зв’язку:
- вивчіть маршрут до найближчого медичного закладу;
- виходьте з дому або укриття тільки тоді, коли немає загрози власній безпеці;
- тримайте під рукою аптечку з усім необхідним і запасом ліків, які приймаєте постійно;
- не виходьте без аптечки на великі відстані;
- носіть з собою кровоспинний турнікет при наявності;
- знайте, як надати першу допомогу, прочитайте інструкції, які можуть врятувати життя;
- слідкуйте за повідомленнями та рекомендаціями з приводу надання медичної допомоги населенню від влади в своєму регіоні на офіційних каналах (ТБ, радіо);
- дізнайтеся у місцевих органів влади резервні номери телефонів на випадок, якщо 103 працюватиме з перебоями.
Головне – зберігайте спокій, не піддавайтеся паніці, перевіряйте інформацію і будьте готові до будь-якої ситуації.