Наразі у застосунку Дія з’явилася нова послуга – батьки після щеплення дитини від 12 років можуть отримати дитячий Covid-сертифікат.
Це можливо за умови введення як однієї, так і двох доз.
Як отриматися дитячий Covid-сертифікат:
- встановити на смартфоні останню версію застосунку Дія;
- авторизуватися у ньому;
- додати свідоцтво про народження дитини;
- у розділі Послуги вибрати Covid-сертифікати;
- дитячий документ з’явиться у застосунку разом із дорослим.
Підлітки від 14 років можуть самостійно зареєструватися у Дії за допомогою чіпа NFC на ID-картці чи біометричному паспорті.
Після цього вони також можуть отримати довідку про щеплення.
Вакцинація від коронавірусу триває в Україні з кінця лютого 2021 року. У жовтні уколи можуть отримати діти від 12 років, МОЗ дозволило імунізувати їх.
Водночас про щеплення дітей молодшого шкільного та дошкільного віку поки що не йдеться.
Джерело: Дія