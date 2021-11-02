Наразі у застосунку Дія з’явилася нова послуга – батьки після щеплення дитини від 12 років можуть отримати дитячий Covid-сертифікат.

Це можливо за умови введення як однієї, так і двох доз.

Як отриматися дитячий Covid-сертифікат:

встановити на смартфоні останню версію застосунку Дія;

авторизуватися у ньому;

додати свідоцтво про народження дитини;

у розділі Послуги вибрати Covid-сертифікати;

дитячий документ з’явиться у застосунку разом із дорослим.

Підлітки від 14 років можуть самостійно зареєструватися у Дії за допомогою чіпа NFC на ID-картці чи біометричному паспорті.

Після цього вони також можуть отримати довідку про щеплення.

Вакцинація від коронавірусу триває в Україні з кінця лютого 2021 року. У жовтні уколи можуть отримати діти від 12 років, МОЗ дозволило імунізувати їх.

Водночас про щеплення дітей молодшого шкільного та дошкільного віку поки що не йдеться.

Джерело: Дія