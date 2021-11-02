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Як отриматися дитячий Covid-сертифікат – інструкція

2 Листопада 2021, 14:01 Людмила Грубнік
вакцина против гриппа
Джерело: Depositphotos

Наразі у застосунку Дія з’явилася нова послуга – батьки після щеплення дитини від 12 років можуть отримати дитячий Covid-сертифікат.

Це можливо за умови введення як однієї, так і двох доз.

Як отриматися дитячий Covid-сертифікат:

  • встановити на смартфоні останню версію застосунку Дія;
  • авторизуватися у ньому;
  • додати свідоцтво про народження дитини;
  • у розділі Послуги вибрати Covid-сертифікати;
  • дитячий документ з’явиться у застосунку разом із дорослим.

Підлітки від 14 років можуть самостійно зареєструватися у Дії за допомогою чіпа NFC на ID-картці чи біометричному паспорті.

Після цього вони також можуть отримати довідку про щеплення.

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Вакцинація від коронавірусу триває в Україні з кінця лютого 2021 року. У жовтні уколи можуть отримати діти від 12 років, МОЗ дозволило імунізувати їх.

Водночас про щеплення дітей молодшого шкільного та дошкільного віку  поки що не йдеться.

Джерело: Дія

Теги
Covid-сертифікат , Вакцинація , Коронавірус Covid-19
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