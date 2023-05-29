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Як позбутися целюліту: поради дерматовенеролога

29 Травня 2023, 12:51
Асоян Каріна редакторка стрічки
как убрать целлюлит
Джерело: Depositphotos

Целюліт – структурні зміни у підшкірно-жировому шарі людини. Вони призводять до порушення мікроциркуляції крові й відтоку лімфи. “Апельсинова шкірка” виникає як у жінок, так і чоловіків.

Чому зʼявляється целюліт і як його позбутися, розповідають Факти ICTV.

Чому зʼявляється целюліт

Причини появи целюліту можуть бути різними. Дерматокосметологиня Маріанна Бессараб поділяє їх на такі:

  • надлишок жіночого гормону естрогену – затримка рідини в жирових клітинах;
  • порушення кровообігу – відбувається через тісний одяг і малорухомий спосіб життя;
  • вживання штучних харчових продуктів і фаст-фуду, що закисляють організм;
  • стрес порушує мікроциркуляцію і призводить до набряку тканин;
  • вживання надмірної кількості тваринних білків;
  • зловживання солодкою їжею – цукор затримує воду в організмі;
  • збільшення ваги організму –  порушує лімфо- і кровообіг;
  • алкоголь – підвищує рівень інсуліну та сприяє появі апельсинової кірки;
  • відсутність фізичного навантаження.

Як позбутися целюліту

Щоби позбутися целюліту, варто працювати зі своєю поставою. Відвідувати йогу, індивідуальні заняття в реабілітолога, кінезіолога, остеопата тощо – все це допоможе прибрати “апельсинову шкірку”.

Через неправильне положення тіла перетискаються лімфатичні судини і це призводить до збільшення в об’ємі жирових клітин, – каже лікарка.

Також потрібно займатися фізичними навантаженнями. Маріанна радить дотримуватися рекомендацій:

  • проходити щоденно мінімум 10 тисяч кроків;
  • ввечері піднімати ноги вгору для покращення відтоку лімфи;
  • присідати 30-50 разів на день.

Є спеціальні масажні процедури, які допоможуть позбутися целюліту. Їх можна виконувати як самостійно вдома, так і відвідувати професійних майстрів.

Масажи, які допоможуть прибрати целюліт, поділяються на кілька видів:

  • сухий масаж тіла, самомасаж банками;
  • ручний лімфодренажний масаж;
  • вакуумно-роликовий масаж;
  • вакуумно-імпульсивний масаж;
  • гідромасаж.

Для бажаного результату дотримуйтеся здорового харчування. Проте з цим питанням краще звернутися до фахівця, який підбере раціон під вашу конституцію тіла. Важливо підтримувати водний режим пиття – 30 мл/кг маси тіла.

Крім цього, людям із “апельсиновою шкіркою” варто робити дренажні й антицелюлітні обгортування та приймати контрастний душ.

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