Целюліт – структурні зміни у підшкірно-жировому шарі людини. Вони призводять до порушення мікроциркуляції крові й відтоку лімфи. “Апельсинова шкірка” виникає як у жінок, так і чоловіків.
Чому зʼявляється целюліт і як його позбутися, розповідають Факти ICTV.
Чому зʼявляється целюліт
Причини появи целюліту можуть бути різними. Дерматокосметологиня Маріанна Бессараб поділяє їх на такі:
- надлишок жіночого гормону естрогену – затримка рідини в жирових клітинах;
- порушення кровообігу – відбувається через тісний одяг і малорухомий спосіб життя;
- вживання штучних харчових продуктів і фаст-фуду, що закисляють організм;
- стрес порушує мікроциркуляцію і призводить до набряку тканин;
- вживання надмірної кількості тваринних білків;
- зловживання солодкою їжею – цукор затримує воду в організмі;
- збільшення ваги організму – порушує лімфо- і кровообіг;
- алкоголь – підвищує рівень інсуліну та сприяє появі апельсинової кірки;
- відсутність фізичного навантаження.
Як позбутися целюліту
Щоби позбутися целюліту, варто працювати зі своєю поставою. Відвідувати йогу, індивідуальні заняття в реабілітолога, кінезіолога, остеопата тощо – все це допоможе прибрати “апельсинову шкірку”.
Через неправильне положення тіла перетискаються лімфатичні судини і це призводить до збільшення в об’ємі жирових клітин, – каже лікарка.
Також потрібно займатися фізичними навантаженнями. Маріанна радить дотримуватися рекомендацій:
- проходити щоденно мінімум 10 тисяч кроків;
- ввечері піднімати ноги вгору для покращення відтоку лімфи;
- присідати 30-50 разів на день.
Є спеціальні масажні процедури, які допоможуть позбутися целюліту. Їх можна виконувати як самостійно вдома, так і відвідувати професійних майстрів.
Масажи, які допоможуть прибрати целюліт, поділяються на кілька видів:
- сухий масаж тіла, самомасаж банками;
- ручний лімфодренажний масаж;
- вакуумно-роликовий масаж;
- вакуумно-імпульсивний масаж;
- гідромасаж.
Для бажаного результату дотримуйтеся здорового харчування. Проте з цим питанням краще звернутися до фахівця, який підбере раціон під вашу конституцію тіла. Важливо підтримувати водний режим пиття – 30 мл/кг маси тіла.
Крім цього, людям із “апельсиновою шкіркою” варто робити дренажні й антицелюлітні обгортування та приймати контрастний душ.