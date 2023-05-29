Целюліт – структурні зміни у підшкірно-жировому шарі людини. Вони призводять до порушення мікроциркуляції крові й відтоку лімфи. “Апельсинова шкірка” виникає як у жінок, так і чоловіків.

Чому зʼявляється целюліт і як його позбутися, розповідають Факти ICTV.

Чому зʼявляється целюліт

Причини появи целюліту можуть бути різними. Дерматокосметологиня Маріанна Бессараб поділяє їх на такі:

надлишок жіночого гормону естрогену – затримка рідини в жирових клітинах;

порушення кровообігу – відбувається через тісний одяг і малорухомий спосіб життя;

вживання штучних харчових продуктів і фаст-фуду, що закисляють організм;

стрес порушує мікроциркуляцію і призводить до набряку тканин;

вживання надмірної кількості тваринних білків;

зловживання солодкою їжею – цукор затримує воду в організмі;

збільшення ваги організму – порушує лімфо- і кровообіг;

алкоголь – підвищує рівень інсуліну та сприяє появі апельсинової кірки;

відсутність фізичного навантаження.

Як позбутися целюліту

Щоби позбутися целюліту, варто працювати зі своєю поставою. Відвідувати йогу, індивідуальні заняття в реабілітолога, кінезіолога, остеопата тощо – все це допоможе прибрати “апельсинову шкірку”.

Через неправильне положення тіла перетискаються лімфатичні судини і це призводить до збільшення в об’ємі жирових клітин, – каже лікарка.

Також потрібно займатися фізичними навантаженнями. Маріанна радить дотримуватися рекомендацій:

проходити щоденно мінімум 10 тисяч кроків;

ввечері піднімати ноги вгору для покращення відтоку лімфи;

присідати 30-50 разів на день.

Є спеціальні масажні процедури, які допоможуть позбутися целюліту. Їх можна виконувати як самостійно вдома, так і відвідувати професійних майстрів.

Масажи, які допоможуть прибрати целюліт, поділяються на кілька видів:

сухий масаж тіла, самомасаж банками;

ручний лімфодренажний масаж;

вакуумно-роликовий масаж;

вакуумно-імпульсивний масаж;

гідромасаж.

Для бажаного результату дотримуйтеся здорового харчування. Проте з цим питанням краще звернутися до фахівця, який підбере раціон під вашу конституцію тіла. Важливо підтримувати водний режим пиття – 30 мл/кг маси тіла.

Крім цього, людям із “апельсиновою шкіркою” варто робити дренажні й антицелюлітні обгортування та приймати контрастний душ.