Як працює система зворотного осмосу

Водопровідна вода проходить підготовку на водоочисних станціях, але її якість і безпека викликають справедливі сумніви.

Інженерні мережі та вузли, якими вода надходить у наші крани, зношені, у процесі транспортування з труб потрапляють домішки, які погіршують смак, можуть стати причиною захворювань.

Вирішити проблему дає змогу доочищення кінцевим споживачем.

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Фільтри представлені механічними елементами, здатними затримувати великі частки, сорбційними, наповненими пористими речовинами, які поглинають забруднення.

Фільтр зворотного осмосу – третій тип, який характеризує підвищена ефективність: під час очищення видаляються як механічні, так і органічні домішки, віруси, бактерії.

Технологія являє собою очищення на молекулярному рівні. Рідина під тиском подається на напівпроникну мембрану, дрібні пори пропускають молекули води, але стають нездоланною перепоною для домішок, зокрема й тих, що розчинені в рідині.

Затримуються мінеральні, мікробіологічні забруднювачі, солі важких металів, іони, відповідальні за жорсткість.

Фільтр зі зворотним осмосом для багатоступеневого очищення

Зворотний осмос використовує багатоступеневу систему очищення, яка складається з попередньої підготовки, фільтрації та постпідготовки. Для попереднього етапу використовуються:

Картриджі зі спіненого поліпропіленового волокна. Затримують нерозчинні у воді частинки і хімічні сполуки, розмір яких перевищує 4 мкм. На цьому етапі видаляється пісок, крейда, іржа, частинки водоростей.

Гранульоване активоване кокосове вугілля – сорбційна речовина, що видаляє хлор і його сполуки, пестициди.

Етап тонкого механічного очищення, видаляються частинки розміром в 1 мкм.

Підготовчий етап запобігає потраплянню великих частинок і хлору на мембрану для основного очищення, продовжуючи термін служби елемента.

Напівпроникна мембрана забезпечує затримку від 90 до 98% забруднювачів. Крізь матеріал з дрібною перфорацією проходять тільки молекули води.

У результаті роботи техніки отримана рідина за характеристиками схожа з дистильованою водою. Це є недоліком технології: разом зі шкідливими речовинами видаляються і корисні мікроелементи.

Для нейтралізації такого ефекту використовують постобробку. Вода проходить через брикетоване активоване кокосове вугілля, яке робить смак м’якшим і солодшим.

Додатково встановлюється мінералізатор – картридж, наповнений натуральними матеріалами, частково розчинними у воді. На цьому етапі рідина насичується іонами кальцію і магнію, залізом, цинком, іншими корисними мікроелементами.

Система осмос для побутового використання

Очистити осмосом воду можна в побутових умовах.

Призначені для домашнього використання установки компактні, продуктивності достатньо, щоб забезпечити водою для пиття і приготування їжі сім’ю.

Установки діляться на прямоточні та забезпечені накопичувальним баком. Прямоточні компактніші, увімкнення відбувається разом із відкриттям крана, швидкість роботи залежить від тиску і продуктивності мембрани.

Пристрої з накопичувальними баками проводять попередню й основну фільтрацію, очищена рідина накопичується в баку, а під час відкривання крана проходять через постфільтри.

Обсяг бака становить до 10 літрів, продуктивність побутових моделей від 5 до 20 літрів на годину.

Робота зворотного осмосу ґрунтується на різниці в тиску. Для нормального функціонування потрібен тиск 2,8 атмосфер.

У багатоквартирних будинках на перших поверхах тиск може бути достатнім, жителям верхніх поверхів можна встановлювати системи з вбудованим насосом, що підвищує тиск.