Під час війни через низку причин, як-от підвищення температури повітря, погіршення якості питної води, неналежне дотримання санітарних норм через окупацію територій можуть виникати спалахи або епідемії інфекційних хвороб, зокрема – холери.

У Центрі громадського здоров’я дали поради, як вберегтися від холери під час війни.

Холера — це гостра діарейна інфекція, що виникає після вживання харчових продуктів або води, заражених бактерією Vibrio cholerae О1 або О139. Хвороба передається фекально-оральним шляхом від людини до людини, частіше під час вживання забрудненої води, овочів, фруктів, під час купання, а також через їжу і під час побутових контактів. Без належного лікування може призвести до смерті.

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Джерелом збудника інфекції є людина, що захворіла, або носій вібріонів. Холерний вібріон може зберігати життєздатність у воді протягом тривалого часу, у харчових продуктах за кімнатної температури – протягом 2-5 днів, на поверхні плодів і овочів в умовах сонячного освітлення – впродовж восьми годин, за низьких температур та у морській воді — двох тижнів і більше, у кишківнику окремих річкових та морських тварин — декількох місяців.

Симптоми холери:

частий, до 10 і більше разів на добу, пронос. Через що в організмі відбувається втрата великої кількості рідини. Як наслідок — згущення крові та зневоднення;

м’язові судоми, що з’являються через втрату з рідиною мікроелементів;

загострення рис обличчя, западання очей, посиніння губ і вушних раковин;

наявність холодної шкіри. Холера супроводжується нормальною або навіть зниженою температурою тіла;

втрата пружності шкіри, через що вона легко збирається в складки та дуже довго розправляється, а шкіра стоп і рук стає зморшкуватою;

задишка, різка слабкість.

У ЦГЗ наголошують, що у разі виникнення перших симптомів, потрібно негайно звернутися до лікаря.

Водночас щоб уникнути захворювання необхідно дотримуватись таких правил:

кип’ятити воду. Під час кип’ятіння холерний вібріон гине протягом хвилини;

дотримуватись елементарних правил особистої гігієни, ретельно мити руки перед тим, як брати чи готувати їжу, після відвідування туалету;

стежити за якістю харчових продуктів, не вживати їх, якщо є сумніви у дотриманні їхнього зберігання та походження;

за можливості використовувати спеціальні засоби (таблетки) для знезараження води перед її кип’ятінням;

мити овочі та фрукти перед вживанням, якщо є сумніви у якості води, то не вживати фрукти та овочі без термічної обробки;

ретельно готувати їжу, проварювати та просмажувати продукти перед вживанням.

ЦГЗ нагадав, що своєчасно розпочате лікування нетяжкої форми холери закінчується повним одужанням. За відсутності ефективної терапії протягом 2-3 днів у хворого може розвинутись кома, можливі летальні наслідки.

Зазначимо, що у Маріуполі є загроза поширення небезпечних інфекцій через те, що окупанти не в змозі забезпечити наявне населення продуктами, водою та медикаментами.

Джерело: ЦГЗ