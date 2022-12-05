Експерти розповіли, як відрізнити звичайну забудькуватість і неуважність від серйозного розладу психіки під назвою синдром дефіциту уваги і гіперактивність (СДУГ).

Повідомляється, що приблизно у 4% дорослих у США є достатньо симптомів, щоб кваліфікуватися як СДУГ, але, за оцінками, тільки кожен десятий з них діагностується і лікується.

За словами фахівців, у дорослих частіше зустрічаються такі симптоми, як забудькуватість, проблеми з концентрацією уваги і самоорганізацією, а також проблеми з регулюванням емоцій, можуть виникати надмірні занепокоєння і тривога.

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– В результаті у багатьох дорослих може бути діагностована депресія або тривожність, хоча насправді основною проблемою є СДУГ, – зазначають експерти.

За їхніми словами, людина повинна мати п’ять із дев’яти симптомів, щоб діагностувати СДУГ. Ці симптоми умовно можна розділити на три категорії:

проблеми з продуктивністю (зволікання на роботі або неможливість закінчити домашні справи);

пам’ять (часта втрата телефону або ключів або забуття взяти молоко дорогою додому);

організація об’єктів і часу (безлад в будинку або постійне спізнювання)

Ідея полягає в тому, що людина може мати СДУГ, якщо ці симптоми негативно впливають на дві або більше сфер життя, такі як робота, дім та стосунки. Якщо у вашому домі безлад, але ви успішні на роботі, а ваше любовне життя багате і ви ним задоволені, ви, мабуть, не відповідаєте діагнозу.

Крім того, за словами фахівців, проблеми можуть бути викликані іншою медичною або психологічною проблемою — нещодавніми травмуючими або стресовими подіями.

– Існує щонайменше дюжина психічних і когнітивних станів, які можуть імітувати СДУГ, а також значний список захворювань, — зазначають психіатри.

І рекомендують людині, яка підозрює у себе СДУГ, пройти повне обстеження. Адже без лікування люди з цим захворюванням мають більш високий ризик ранньої смерті, як у результаті нещасних випадків, так і в результаті самогубства.

За словами медиків, у них також більше шансів зіткнутися з фінансовими, юридичними проблемами, вживанням психоактивних речовин, небезпечною сексуальною поведінкою і небезпечним водінням. Але при ефективному лікуванні ці ризики різко знижуються.