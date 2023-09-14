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Як військовому отримати одноразову грошову допомогу в разі поранення – алгоритм дій

14 Вересня 2023, 12:27
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
гроші
Джерело: Pexels

Представник територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) Шевченківського району Києва Сергій Рунчев на брифінгу в Military Media Center розповів, як військовослужбовець може отримати одноразову грошову виплату в разі поранення.

Як зазначив Рунчев, згідно з постановою Кабміну України, одноразова грошова допомога військовослужбовцям призначається і виплачується в таких випадках:

  • у разі встановлення інвалідності внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва) під час виконання обов’язків військової служби;
  • у разі встановлення інвалідності, що настала внаслідок захворювання або нещасного випадку під час проходження військової служби.

У цих випадках розмір грошової допомоги, залежно від установленої групи інвалідності, становить: від 250 до 400-кратного прожиткового мінімуму (у разі виконання військового обов’язку); від 70 до 120-кратного прожиткового мінімуму під час проходження військової служби.

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Прожитковий мінімум станом на 1 січня року становить 2 684 грн.

Також, як пояснили в ТЦК і СП, одноразова грошова допомога призначається і виплачується в разі часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності у випадках поранення (контузії, травми або каліцтва).

Залежно від ступеня втрати часткової працездатності розмір виплат становить:

  • 70-кратний прожитковий мінімум, якщо втрата працездатності настала в період військової служби, але не пізніше ніж через три місяці після звільнення;
  • 50-кратний прожитковий мінімум у період проходження строкової військової служби, але не пізніше ніж через три місяці після звільнення.
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Для призначення та виплати Міністерством оборони України одноразової грошової допомоги військовослужбовець має звернутися до районного ТЦК і СП за місцем свого проживання та надати такі документи:

  • заяву встановленого зразка;
  • згоду на обробку персональних даних;
  • паспорт громадянина України, а для осіб без громадянства та іноземців – документ, що посвідчує їх особу;
  • документ про присвоєння реєстраційного номера платника податків;
    виписку з наказу про виключення зі списків особового складу з військової частини;
  • свідоцтво про хворобу або виписку з протоколу Центральної військово-лікарської комісії про причинний зв’язок;
  • копію довідки МСЕК;
  • довідку про обставини травми, поранення (контузії).

Джерело
Інтерфакс-Україна
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