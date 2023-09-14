Представник територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) Шевченківського району Києва Сергій Рунчев на брифінгу в Military Media Center розповів, як військовослужбовець може отримати одноразову грошову виплату в разі поранення.

Як зазначив Рунчев, згідно з постановою Кабміну України, одноразова грошова допомога військовослужбовцям призначається і виплачується в таких випадках:

у разі встановлення інвалідності внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва) під час виконання обов’язків військової служби;

у разі встановлення інвалідності, що настала внаслідок захворювання або нещасного випадку під час проходження військової служби.

У цих випадках розмір грошової допомоги, залежно від установленої групи інвалідності, становить: від 250 до 400-кратного прожиткового мінімуму (у разі виконання військового обов’язку); від 70 до 120-кратного прожиткового мінімуму під час проходження військової служби.

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Прожитковий мінімум станом на 1 січня року становить 2 684 грн.

Також, як пояснили в ТЦК і СП, одноразова грошова допомога призначається і виплачується в разі часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності у випадках поранення (контузії, травми або каліцтва).

Залежно від ступеня втрати часткової працездатності розмір виплат становить:

70-кратний прожитковий мінімум, якщо втрата працездатності настала в період військової служби, але не пізніше ніж через три місяці після звільнення;

50-кратний прожитковий мінімум у період проходження строкової військової служби, але не пізніше ніж через три місяці після звільнення.

Для призначення та виплати Міністерством оборони України одноразової грошової допомоги військовослужбовець має звернутися до районного ТЦК і СП за місцем свого проживання та надати такі документи: