Представник територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) Шевченківського району Києва Сергій Рунчев на брифінгу в Military Media Center розповів, як військовослужбовець може отримати одноразову грошову виплату в разі поранення.
Як зазначив Рунчев, згідно з постановою Кабміну України, одноразова грошова допомога військовослужбовцям призначається і виплачується в таких випадках:
- у разі встановлення інвалідності внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва) під час виконання обов’язків військової служби;
- у разі встановлення інвалідності, що настала внаслідок захворювання або нещасного випадку під час проходження військової служби.
У цих випадках розмір грошової допомоги, залежно від установленої групи інвалідності, становить: від 250 до 400-кратного прожиткового мінімуму (у разі виконання військового обов’язку); від 70 до 120-кратного прожиткового мінімуму під час проходження військової служби.
Прожитковий мінімум станом на 1 січня року становить 2 684 грн.
Також, як пояснили в ТЦК і СП, одноразова грошова допомога призначається і виплачується в разі часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності у випадках поранення (контузії, травми або каліцтва).
Залежно від ступеня втрати часткової працездатності розмір виплат становить:
- 70-кратний прожитковий мінімум, якщо втрата працездатності настала в період військової служби, але не пізніше ніж через три місяці після звільнення;
- 50-кратний прожитковий мінімум у період проходження строкової військової служби, але не пізніше ніж через три місяці після звільнення.
Для призначення та виплати Міністерством оборони України одноразової грошової допомоги військовослужбовець має звернутися до районного ТЦК і СП за місцем свого проживання та надати такі документи:
- заяву встановленого зразка;
- згоду на обробку персональних даних;
- паспорт громадянина України, а для осіб без громадянства та іноземців – документ, що посвідчує їх особу;
- документ про присвоєння реєстраційного номера платника податків;
виписку з наказу про виключення зі списків особового складу з військової частини;
- свідоцтво про хворобу або виписку з протоколу Центральної військово-лікарської комісії про причинний зв’язок;
- копію довідки МСЕК;
- довідку про обставини травми, поранення (контузії).