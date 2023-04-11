Вода з лимоном – чудовий засіб для профілактики великої кількості проблем. Напій став дуже популярним кілька років тому завдяки своїм корисними властивостями та простоті приготування.

Факти ICTV дізнавалися, як вода з лимоном впливає на організм, кому можна вживати такий напій, а також про корисні властивості.

Корисні властивості води з лимоном

За словами дієтологині-нутриціолога Марини, вода з лимоном – це відмінний засіб для профілактики захворювання серцево-судинної системи, катаракти, подагри, ревматизму тощо.

– Крім того, лимонна вода сприяє очищенню печінки та нирок, а також виведенню шлаків з організму, – каже Марина.

Також, за словами дієтолога, вода з лимоном:

Покращує роботу травної системи – лимонний сік містить кислоту, яка допомагає покращити травлення, збуджуючи вироблення шлункового соку та жовчі. Вода з лимоном може бути особливо корисною, якщо ви вживаєте їжу, що містить багато жирів або білків.

Знижує тиск.

Має тонізуючий ефект.

Освіжає дихання.

Допомагає зберегти гідратацію – напій містить електроліти, наприклад калій, який допомагає зберегти гідратацію організму та підтримувати правильний рівень pH в крові.

Покращує настрій – лимон містить лімонен, який може допомогти знизити стрес та підвищити настрій.

Загалом, вода з лимоном містить багато корисних властивостей – калій, магній, кальцій, залізо, вітаміни С, А і всю підгрупу вітамінів В, а ще лимон відмінно допомагає при вірусних захворюваннях.

Вода з лимоном натщесерце – чи можна вживати

Вода з лимоном – дуже корисний напій, який позитивно впливає на увесь організм. Проте, чи варто вживати його на голодний шлунок?

Нутриціолог Яна Дуднік пояснює, що відбувається в організмі після склянки води з лимонним соком.

– Лимон містить велику кількість лимонної кислоти, але вже в ротовій порожнині лимонний сік, змішуючись із ферментами слини та починає розщеплюватися, – каже Дуднік.

Процес розщеплення триває у шлунку під дією шлункового соку, а потім, коли він надходить у кишківник, розщеплення триває під дією травних ферментів підшлункової залози.

У лимонному соку відбуваються біохімічні реакції: від формули лимонної кислоти відокремлюється гідроксильна група і стає лугом.

– Саме тому лимонний сік дуже добре лужить, як і будь-які інші фруктові, ягідні соки. Найголовніше, щоб цей сік був саме свіжовичавлений, – радить нутриціолог.

Яна Дуднік додає, що пити лимонну воду вранці – необхідність сучасної закисленої людини, адже навіть стрес та поганий настрій сприяють закисленню організму.

Шкода від води з лимоном та кому не можна вживати

Корисні властивості напою можуть не лише допомогти, а й нашкодити! Експерти радять вживати воду з лимоном лише через трубочку, адже кислота може руйнувати зубну емаль. А через 30 хв після вживання лимонної води варто почистити зуби.

Крім того, вода з лимоном натщесерце може спровокувати загострення хронічних захворювань шлунково-кишкового тракту. Тому тим, хто страждає гастритом, панкреатитом та іншими хворобами ШКТ, варто взагалі відмовитися від цієї ідеї.

Вживати воду з лимоном заборонено:

При захворюваннях шлунково-кишкового тракту (виразка або гастрит).

️При стоматиті.

Також вживання на порожній шлунок води з лимоном, може погіршити ситуацію за наявності гіпоацидності (знижений рівень кислоти) або підвищеної продукції кислоти в шлунку.

– Воду з лимоном натщесерце можна вживати лише повністю здоровим людям!

Також не варто зловживати напоєм тим, у кого проблеми з сечовим міхуром чи є алергія.

В будь-якому випадку, радимо проконсультуватися з лікарем перед тим, як починати вживати такий напій на постійній основі. Самостійно ухвалювати таке рішення небезпечно, адже це може призвести до вагомих проблем зі здоровʼям.