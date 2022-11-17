Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, що робити, якщо через перебої зі зв’язком українці не можуть додзвонитися на 103.
– Іноді українці не можуть додзвонитися на 103 через перебої зі зв’язком, які трапляються в результаті російських терористичних атак, – йдеться в повідомленні.
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Якщо не можете викликати швидку з мобільного, використовуйте:
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- стаціонарний зв’язок;
- регіональні мобільні інтернет-додатки;
- екстрений набір на телефоні.
При цьому наголошується, що завдяки генераторам оперативно-диспетчерська служба працює навіть під час відключення електроенергії – дзвінки на 103 приймають у всіх регіонах України.