Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, що робити, якщо через перебої зі зв’язком українці не можуть додзвонитися на 103.

– Іноді українці не можуть додзвонитися на 103 через перебої зі зв’язком, які трапляються в результаті російських терористичних атак, – йдеться в повідомленні.

Якщо не можете викликати швидку з мобільного, використовуйте:

Зараз дивляться

стаціонарний зв’язок;

регіональні мобільні інтернет-додатки;

екстрений набір на телефоні.

При цьому наголошується, що завдяки генераторам оперативно-диспетчерська служба працює навіть під час відключення електроенергії – дзвінки на 103 приймають у всіх регіонах України.