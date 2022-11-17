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Як викликати швидку, якщо є перебої зі зв’язком — Ляшко

17 Листопада 2022, 15:30
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
скорая помощь
Джерело: Depositphotos

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, що робити, якщо через перебої зі зв’язком українці не можуть додзвонитися на 103.

– Іноді українці не можуть додзвонитися на 103 через перебої зі зв’язком, які трапляються в результаті російських терористичних атак, – йдеться в повідомленні.

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Якщо не можете викликати швидку з мобільного, використовуйте:

Зараз дивляться
  • стаціонарний зв’язок;
  • регіональні мобільні інтернет-додатки;
  • екстрений набір на телефоні.

При цьому наголошується, що завдяки генераторам оперативно-диспетчерська служба працює навіть під час відключення електроенергії – дзвінки на 103 приймають у всіх регіонах України.

Джерело
МОЗ
Теги
МОЗ України швидка допомога
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