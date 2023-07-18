Мед вважається найціннішим продуктом бджільництва, проте маленькі трудівники виробляють безліч інших корисних продуктів. Наприклад, віск, пилок, маточне молочко та прополіс.

Прополіс, або, як його ще називають, бджолиний клей – продукт, який виробляють бджоли для зміцнення та стерилізації своїх вуликів.

Бджолиний клей має яскраво виражений бальзамічний запах, а за консистенцією нагадує пластилін.

Прополіс дуже корисний для людського організму, адже він має антисептичну, антибактеріальну, противірусну, протигрибкову, протизапальну, знеболювальну, антиоксидантну та імуностимулювальну дії.

Найчастіше прополіс використовують для лікування ран і профілактики захворювань ротової порожнини та шлунку.

Як вживати прополіс для лікування хвороб шлунку – дізнавалися Факти ICTV.

Цікаве про прополіс та хвороби шлунку

За словами кандидата медичних наук та асистента кафедри реабілітації та нетрадиційної медицини ЛНМУ імені Данила Галицького Павла Лабінського, йому як лікарю важко узагальнити поняття “хвороби шлунку”. Адже захворювання бувають гострі, хронічні, різного походження та з різними прогнозами.

– Якщо розглядати прополіс для лікування шлунку, варто розуміти, в якій формі його приймати та ще багато інших важливих моментів, – додає Лабінський.

Прополіс – це речовина природного походження, бджолиний клей, своєрідний бальзам. Найпоширеніші лікарські форми прополісу – настоянки та мазі, а ще він може бути одним із інгредієнтів окремих рецептів.

Речовина має нативне походження, тобто зібрана від бджіл.

За словами Лабінського, прополіс також може різнитися залежно від того, в якій місцевості стоїть пасіка. Для цього розроблено певні стандарти.

Властивості прополісу та як вживати

Якісно зібраний прополіс має активні, а інколи й агресивні властивості.

– Я б виділив антибактеріальні та репаративнорегенеративні властивості. Хоч не варто забувати і про анестезійні та противірусні властивості, – каже кандидат медичних наук.

Завдяки своїм антибактеріальним та репаративнорегенеративним властивостям речовина позитивно впливає на ротову порожнину та зуби.

Для цього прополіс розжовують певний час. До речі, такий спосіб вживання прополісу також застосовують для профілактики першіння в горлі.

Якщо говорити про настоянки прополісу, то за показами їх використовують для зовнішнього застосування. Тобто для лікування ран.

Така настоянка приготована на 70-80% спирті, а прополісу там від 5 до 20%, найчастіше – 10%.

– Є також варіант застосування настоянки внутрішньо: 5-10 мл зʼєднують з водою у пропорції 1:1 чи 1:2 та полощуть ротову порожнину, а потім ковтають. Таким чином прополіс можна вживати для лікування шлунку, – каже Лабінський.

Проте кандидат медичних наук наголошує, що вживати настоянку всередину можна лише у тому разі, якщо ви виготовили її власноруч або ж впевнені у виробнику.

– Варто памʼятати, що прополіс належить до алергенних продуктів. Тому під час лікування відстежуйте реакції свого організму, – попереджає експерт.

Крім того, неправильна доза та частота використання може призупинити чи загострити лікування хвороби.

– Курс прийому та частота застосування залежать від кожного конкретного випадку. Тому важливо стежити за перебігом хвороби, – додає Лабінський.