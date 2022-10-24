Експерти Центру громадського здоров’я МОЗ України поділилися цінними порадами про те, як зберегти продукти в безпеці, якщо через відключення електрики не працює холодильник.

– Охолоджені або заморожені продукти харчування можуть бути небезпечними для вживання в разі відключення електроенергії, – попереджають фахівці.

Поради, які допоможуть зберегти продукти:

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