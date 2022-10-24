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Як зберегти продукти в безпеці, якщо відключили електрику і не працює холодильник

24 Жовтня 2022, 11:15
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Їжа у холодильнику
Джерело: Depositphotos

Експерти Центру громадського здоров’я МОЗ України поділилися цінними порадами про те, як зберегти продукти в безпеці, якщо через відключення електрики не працює холодильник.

– Охолоджені або заморожені продукти харчування можуть бути небезпечними для вживання в разі відключення електроенергії, – попереджають фахівці.

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Поради, які допоможуть зберегти продукти:

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  • подбайте про безпечну температуру в холодильнику і морозильній камері. У холодильнику повинна бути температура 4°С або нижче. У морозильній камері – 0°С або нижче;
  • підготуйтеся до надзвичайної ситуації. Заморозьте контейнери з водою, щоб зберегти температуру 4°C або нижче, якщо вам доведеться виймати продукти з холодильника. По можливості придбайте сухий або блоковий лід;
  • коли електроенергію вже відключили, тримайте дверцята холодильника і морозильної камери закритими. Так продукти залишаються безпечними до чотирьох годин в холодильнику, 48 годин в повній морозилці, 24 годин в напівпорожній морозилці. Якщо електрика вимкнена більше чотирьох годин, помістіть лід до продуктів у холодильник;
  • ніколи не пробуйте їжу на смак, щоб перевірити її безпеку. Якщо сумніваєтеся, викиньте її;
  • викидайте з холодильника продукти, які швидко псуються (м’ясо, рибу, нарізані фрукти і овочі, яйця, молочні продукти і їхні залишки) через чотири години без електроенергії або джерела холоду;
  • викидайте будь-яку їжу з незвичайним запахом, кольором або текстурою;
  • перевіряйте температуру продуктів, які зберігаються в морозилці або в холодильнику з додатковим джерелом холоду. Викиньте їжу, якщо температура вище 4°С. Це можна перевірити за допомогою термометра в холодильнику або морозилці;
  • ви можете безпечно повторно заморозити або приготувати заморожені продукти, які все ще містять крижані кристали або мають температуру 4°C або нижче.

Джерело
Центр громадського здоров’я
Теги
Безпека Електрика Поради Продукти
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