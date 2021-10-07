Як зменшити кількість цукру у раціоні – топ-5 порад

Щодня людина споживає значну кількість цукру. З цим можуть не погодитися ті, хто відмовився від нього у чистому вигляді і п’є, наприклад, несолодку каву. Однак цукор продовжує потрапляти до організму з іншими продуктами харчування. І йдеться не лише про солодку випічку або морозиво, а й про хліб, соуси, консервацію, фрукти.

Вважається, що значна кількість цукру шкодить здоров’ю. Попередити розвиток негативних наслідків можна, скоротивши його споживання.

Як зменшити кількість цукру у раціоні

Читати етикетки на готових продуктах, які купуються у магазинах і супермаркетах.

Не захоплюватися штучними підсолоджувачами (аспартам, стевія). Вони можуть викликати залежність, через що людині буде хотітися споживати більше таких продуктів.

Розвивати навички, які будуть заважати споживати солодке. Наприклад, чистити зуби після прийому їжі.

Не відмовлятися повністю від нього. Будь-яка заборона – це спокуса, тому можна дозволяти раз на день з’їсти невеликий шматочок чорного шоколаду або зефір.

Шукати корисну альтернативу – замість торта фруктовий салат, молочний шоколад замінити чорним, солодкий йогурт – несолодким з ягодами або медом.

Скорочення споживання цукру зробить раціон більш здоровим, допоможе позбутися зайвої ваги, позитивно вплине на здоров’я зубів та шкіри.

Джерело: Insider