Як зменшити кількість цукру у раціоні – топ-5 порад

Щодня людина споживає значну кількість цукру. З цим можуть не погодитися ті, хто відмовився від нього у чистому вигляді і п’є, наприклад, несолодку каву. Однак цукор продовжує потрапляти до організму з іншими продуктами харчування. І йдеться не лише про солодку випічку або морозиво, а й про хліб, соуси, консервацію, фрукти.
Вважається, що значна кількість цукру шкодить здоров’ю. Попередити розвиток негативних наслідків можна, скоротивши його споживання.
Як зменшити кількість цукру у раціоні
- Читати етикетки на готових продуктах, які купуються у магазинах і супермаркетах.
- Не захоплюватися штучними підсолоджувачами (аспартам, стевія). Вони можуть викликати залежність, через що людині буде хотітися споживати більше таких продуктів.
- Розвивати навички, які будуть заважати споживати солодке. Наприклад, чистити зуби після прийому їжі.
- Не відмовлятися повністю від нього. Будь-яка заборона – це спокуса, тому можна дозволяти раз на день з’їсти невеликий шматочок чорного шоколаду або зефір.
- Шукати корисну альтернативу – замість торта фруктовий салат, молочний шоколад замінити чорним, солодкий йогурт – несолодким з ягодами або медом.
Скорочення споживання цукру зробить раціон більш здоровим, допоможе позбутися зайвої ваги, позитивно вплине на здоров’я зубів та шкіри.
Джерело: Insider