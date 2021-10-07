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Як зменшити кількість цукру у раціоні – топ-5 порад

7 Жовтня 2021, 11:55 Людмила Грубнік
їжа
Джерело: Pixabay

Щодня людина споживає значну кількість цукру. З цим можуть не погодитися ті, хто відмовився від нього у чистому вигляді і п’є, наприклад, несолодку каву. Однак цукор продовжує потрапляти до організму з іншими продуктами харчування. І йдеться не лише про солодку випічку або морозиво, а й про хліб, соуси, консервацію, фрукти.

Вважається, що значна кількість цукру шкодить здоров’ю. Попередити розвиток негативних наслідків можна, скоротивши його споживання.

Як зменшити кількість цукру у раціоні

  • Читати етикетки на готових продуктах, які купуються у магазинах і супермаркетах.
  • Не захоплюватися штучними підсолоджувачами (аспартам, стевія). Вони можуть викликати залежність, через що людині буде хотітися споживати більше таких продуктів.
  • Розвивати навички, які будуть заважати споживати солодке. Наприклад, чистити зуби після прийому їжі.
  • Не відмовлятися повністю від нього. Будь-яка заборона – це спокуса, тому можна дозволяти раз на день з’їсти невеликий шматочок чорного шоколаду або зефір.
  • Шукати корисну альтернативу – замість торта фруктовий салат, молочний шоколад замінити чорним, солодкий йогурт – несолодким з ягодами або медом.
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Скорочення споживання цукру зробить раціон більш здоровим, допоможе позбутися зайвої ваги, позитивно вплине на здоров’я зубів та шкіри.

Джерело: Insider

Теги
Здорове харчування , Поради , Цукор
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