Буває, що звичайний пластир, який ми клеїмо на рану, дуже важко та боляче відривається. У нього є й інші недоліки, наприклад, неприємний стягуючий ефект, який ми відчуваємо на тілі після його наклеювання.

Саме тому багато людей використовують рідкий пластир.

Це – спеціальна рідина, яка після випаровування залишає на шкірі тонку еластичну прозору плівку. Про способи використання та те, як зняти рідкий пластир – читайте в матеріалі.

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Крок 1. Застосовуємо рідкий пластир правильно, аби він легко знімався Ретельно очистіть і висушіть пошкоджену ділянку шкіри. На ній і біля неї не має бути залишків будь-яких препаратів, лосьйону, крему та антисептиків. Розпилюйте спрей на відстані 10-15 см. Якщо хочете зробити більш щільний шар, почекайте кілька хвилин і нанесіть спрей ще раз. Перед тим як одягатися, дайте плівці висохнути (до хвилини часу). Якщо хочете ще раз нанести пластир, це дозволяється робити тільки через декілька днів.

Крок 2. Чи потрібно взагалі знімати рідкий пластир Багато спеціалістів запевняють, що рідкий пластир з рани змивати та здирати не потрібно. Адже він розчиняється сам, під впливом шкірних ліпідів. Однак якщо існує гостра необхідність, його можна зняти за допомогою медичних розчинів. Наприклад: аміаком;

анальгіном;

борною кислотою;

вазеліновою олією;

еуфіліном;

перекисем водню.

Крок 3. Знімаємо рідкий пластир за допомогою медичних розчинів Спершу відкрийте розчин. Наприклад, перекис водню. Візьміть кілька ватних дисків або ватних паличок. Нанесіть засіб на кілька ватних дисків та акуратно втирайте у потрібну ділянку (до 1 хв). Іншим ватним диском зітріть залишки рідкого пластиру.