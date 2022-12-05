Буває, що звичайний пластир, який ми клеїмо на рану, дуже важко та боляче відривається. У нього є й інші недоліки, наприклад, неприємний стягуючий ефект, який ми відчуваємо на тілі після його наклеювання.
Саме тому багато людей використовують рідкий пластир.
Це – спеціальна рідина, яка після випаровування залишає на шкірі тонку еластичну прозору плівку. Про способи використання та те, як зняти рідкий пластир – читайте в матеріалі.
Крок 1. Застосовуємо рідкий пластир правильно, аби він легко знімався
- Ретельно очистіть і висушіть пошкоджену ділянку шкіри. На ній і біля неї не має бути залишків будь-яких препаратів, лосьйону, крему та антисептиків.
- Розпилюйте спрей на відстані 10-15 см.
- Якщо хочете зробити більш щільний шар, почекайте кілька хвилин і нанесіть спрей ще раз. Перед тим як одягатися, дайте плівці висохнути (до хвилини часу).
- Якщо хочете ще раз нанести пластир, це дозволяється робити тільки через декілька днів.
Крок 2. Чи потрібно взагалі знімати рідкий пластир
Багато спеціалістів запевняють, що рідкий пластир з рани змивати та здирати не потрібно. Адже він розчиняється сам, під впливом шкірних ліпідів. Однак якщо існує гостра необхідність, його можна зняти за допомогою медичних розчинів. Наприклад:
- аміаком;
- анальгіном;
- борною кислотою;
- вазеліновою олією;
- еуфіліном;
- перекисем водню.
Крок 3. Знімаємо рідкий пластир за допомогою медичних розчинів
- Спершу відкрийте розчин. Наприклад, перекис водню.
- Візьміть кілька ватних дисків або ватних паличок.
- Нанесіть засіб на кілька ватних дисків та акуратно втирайте у потрібну ділянку (до 1 хв).
- Іншим ватним диском зітріть залишки рідкого пластиру.
Крок 4. Знімаємо рідкий пластир у домашніх умовах
Якщо позбутися рідкого пластиру за допомогою перекису не виходить, потрібно спробувати ще один спосіб.
- для цього візьміть рідкий пластир та ще раз нанесіть тонкий шар на ділянку;
- після цього акуратно відірвіть пластир зі шкіри.