Експерти популярного медичного онлайн-ресурсу Бережи себе і команда інструкторів з тактичної медицини Pulse розповіли найважливіше і головне, що потрібно знати про турнікети.

– Турнікет – це англійський переклад слова джгут, яким перетягують постраждалу кінцівку. Це найбільш поширений тип джгутів. Наприклад, популярні по всьому світі джгути компанії САТ, – пишуть фахівці.

Які ще існують джгути

Ще бувають джгути типу Есмарха. Сучасні їхні версії – джгути SWAT (ЄС/США) мають сертифікацію для цивільного використання. Такі джгути не рекомендують для комплектації аптечок військовослужбовців.

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Також бувають джгути Ratcheting-типу або Ретчет-джгути. Серед них є моделі, які рекомендовані Програмою тактичної допомоги пораненим на полі бою (TCC). Однак є і рекомендовані тільки для цивільного використання.

– Існують також пневматичні джгути, але їх в Україні майже ніхто ніколи не бачив, і всі роблять вигляд, що їх не існує. Вони рекомендовані TCCC, і їх можна використовувати, проте поширення джгутів інших видів не залишає для них місця, – пояснюють експерти.

Чому не можна використовувати несертифіковані турнікети

За словами фахівців, погані турнікети можуть:

зламатися на етапі затягування;

на початковому етапі затягуються добре, але послаблюються з часом;

можуть викликати компартмент-синдром і збільшувати ризики для кінцівки потерпілого.

Коли потрібно використовувати турнікет

Як цивільний, так і військовий протоколи відповідають на це запитання однаково: коли у постраждалого є масивна (або критична) кровотеча з кінцівки.

Ознаки критичної (масивної) кровотечі:

пляма крові, яка збільшується на одязі потерпілого;

калюжа крові, яка збільшується у потерпілого;

фонтанування крові з місця поранення;

ампутація частини тіла більше третини долоні або стопи;

пов’язка, що не спрацювала і просочена кров’ю;

кровотеча, що стала причиною втрати свідомості.

Як зупинити критичну кровотечу — інструкція:

переконайтеся, що вам як рятувальнику нічого не загрожує. Особливо той фактор, який вже поранив потерпілого;

оцініть місце поранення та наявність ознак критичної кровотечі;

покличте допомогу, але не витрачайте на це багато часу;

надіньте медичні рукавички, бажано з нітрилу високої щільності;

накладіть джгут максимально високо на поранену кінцівку, затягуйте, допоки кровотеча не зупиниться. Якщо через анатомічн і особливост і або характер травми перший джгут не спрацював, накладіть другий джгут вище першого.

Чи можна використовувати турнікети повторно

За словами експертів, в історії медицини України 2014-2022 були випадки використання турнікетів більше одного разу. Такі рішення приймали люди, які не мали достатньо засобів для допомоги вже на етапі стабілізації потерпілого або в лікарнях.

Але повторного використання турнікета краще уникати, тому що після першого застосування турнікет втрачає свою ефективність. Такий засіб не просто може не врятувати життя, а й збільшить ризики для кінцівки потерпілого, кажуть тактичні медики.

Джерело: Бережи себе