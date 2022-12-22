Експерти популярного медичного онлайн-ресурсу Бережи себе і команда інструкторів з тактичної медицини Pulse розповіли найважливіше і головне, що потрібно знати про турнікети.
– Турнікет – це англійський переклад слова джгут, яким перетягують постраждалу кінцівку. Це найбільш поширений тип джгутів. Наприклад, популярні по всьому світі джгути компанії САТ, – пишуть фахівці.
Які ще існують джгути
Ще бувають джгути типу Есмарха. Сучасні їхні версії – джгути SWAT (ЄС/США) мають сертифікацію для цивільного використання. Такі джгути не рекомендують для комплектації аптечок військовослужбовців.
Також бувають джгути Ratcheting-типу або Ретчет-джгути. Серед них є моделі, які рекомендовані Програмою тактичної допомоги пораненим на полі бою (TCC). Однак є і рекомендовані тільки для цивільного використання.
– Існують також пневматичні джгути, але їх в Україні майже ніхто ніколи не бачив, і всі роблять вигляд, що їх не існує. Вони рекомендовані TCCC, і їх можна використовувати, проте поширення джгутів інших видів не залишає для них місця, – пояснюють експерти.
Чому не можна використовувати несертифіковані турнікети
За словами фахівців, погані турнікети можуть:
- зламатися на етапі затягування;
- на початковому етапі затягуються добре, але послаблюються з часом;
- можуть викликати компартмент-синдром і збільшувати ризики для кінцівки потерпілого.
Коли потрібно використовувати турнікет
Як цивільний, так і військовий протоколи відповідають на це запитання однаково: коли у постраждалого є масивна (або критична) кровотеча з кінцівки.
Ознаки критичної (масивної) кровотечі:
- пляма крові, яка збільшується на одязі потерпілого;
- калюжа крові, яка збільшується у потерпілого;
- фонтанування крові з місця поранення;
- ампутація частини тіла більше третини долоні або стопи;
- пов’язка, що не спрацювала і просочена кров’ю;
- кровотеча, що стала причиною втрати свідомості.
Як зупинити критичну кровотечу — інструкція:
- переконайтеся, що вам як рятувальнику нічого не загрожує. Особливо той фактор, який вже поранив потерпілого;
- оцініть місце поранення та наявність ознак критичної кровотечі;
- покличте допомогу, але не витрачайте на це багато часу;
- надіньте медичні рукавички, бажано з нітрилу високої щільності;
- накладіть джгут максимально високо на поранену кінцівку, затягуйте, допоки кровотеча не зупиниться. Якщо через анатомічні особливості або характер травми перший джгут не спрацював, накладіть другий джгут вище першого.
Чи можна використовувати турнікети повторно
За словами експертів, в історії медицини України 2014-2022 були випадки використання турнікетів більше одного разу. Такі рішення приймали люди, які не мали достатньо засобів для допомоги вже на етапі стабілізації потерпілого або в лікарнях.
Але повторного використання турнікета краще уникати, тому що після першого застосування турнікет втрачає свою ефективність. Такий засіб не просто може не врятувати життя, а й збільшить ризики для кінцівки потерпілого, кажуть тактичні медики.
Джерело: Бережи себе