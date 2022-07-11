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Якщо корисно застосовувати зовні, то чому б і не всередину: чи можна їсти алое

11 Липня 2022, 10:33
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
алоэ
Джерело: Depositphotos

Чи можна, крім відомого багатьом корисного зовнішнього застосування, приймати листя алое всередину, і якщо так, то як це робити правильно. На прохання Фактів ICTV питання прокоментувала лікар-терапевт загальної практики Людмила Сердюк.

– Немає жодних причин сказати рішуче ні людині, яка з тих чи інших причин хоче поласувати листям алое, здавна відомого своїми цілющими властивостями, – зазначає Людмила Сердюк.

За її словами, на відміну від зовнішнього застосування листя алое, користь від вживання рослини всередину мало описана вченими.

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Тому, за словами медика, можна зробити висновок, що якщо поїдання алое і не принесе великої користі, то вже точно не зашкодить.

Людмила Сердюк радить перед вживанням добре промити листя алое, зрізати гострі краї, видалити прозорий гель і нарізати його маленькими кубиками, які можна спокійно їсти і в чистому вигляді, і як добавку до літніх освіжаючих салатів.

А щодо шкірки алое, то її за бажання також можна додати в ті самі салати або як інгредієнт в овочевий смузі.

Медик також нагадала про традиційне застосування алое, зокрема для лікування сонячних опіків, боротьби із зубним нальотом і для догляду за шкірою.

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