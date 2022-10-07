Перелік безкоштовних послуг, на які має право кожен пацієнт:

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екстрена медична допомога;

первинна медична допомога;

спеціалізована медична допомога;

реабілітація у сфері охорони здоров’я;

паліативна медична допомога;

медична допомога дітям до 16 років;

медична допомога у зв’язку з вагітністю та пологами;

вакцинація згідно з календарем профілактичних щеплень;

програма Доступні ліки.

До переліку безоплатних аналізів входять базові дослідження на первинному та спеціалізованому рівнях медичної допомоги, а також медична допомога пацієнтам із Covid-19.

Перелік безкоштовних базових тестів та аналізів.

Можна отримати через сімейного лікаря:

загальний аналіз сечі;

загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою;

загальний аналіз холестерину;

рівень глюкози у крові;

тест на вагітність;

тест на вірусні гепатити;

тест на ВІЛ;

тест на тропонін;

тест на Covid-19.

За наявності електронного направлення можна зробити безоплатно решту аналізів на амбулаторному рівні. Електронне направлення виписує лікуючий лікар, або лікар первинної ланки, або вузький спеціаліст.

З більш детальним переліком безоплатних медичних послуг можна ознайомитися за посиланням.

Якщо в лікарні вас запевняють, що:

за аналізи потрібно платити, а безоплатні можливі лише за місцем проживання;

потрібно сплатити благодійний внесок (наприклад, при госпіталізації);

лише за умови сплати благодійного внеску, частину аналізів роблять безоплатно;

безоплатно було б у стаціонарі, а на амбулаторному лікуванні все платно.

Памʼятайте, що це неправда і ви повинні відстоювати власні права.

Алгоритм ваших дій в такому випадку:

поясніть, що вам відомо про перелік безоплатних послуг, покажіть його за потреби;

зверніться до завідувача відділення або до головного лікаря;

напишіть скаргу до Департаменту охорони здоров’я в вашому місті або регіоні;

подайте скаргу через електронну форму на сайті НСЗУ;

зверніться у контакт-центр НСЗУ за безоплатним номером 16-77.

Не бійтеся повідомляти про правопорушення, адже саме небайдужість дозволить покращити медичну систему в Україні та викорінити побори в медичній сфері.

Джерело: Закарпатська ОВА