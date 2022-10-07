Завдяки програмі медичних гарантій, багато послуг, що надаються лікувальними закладами є безоплатними. А що робити, коли медичні працівники просять заплатити за такі послуги?
Програма медичних гарантій дає змогу кожному українцю потрапити до лікаря та отримати медичну допомогу безкоштовно.
Перелік безкоштовних послуг, на які має право кожен пацієнт:
- екстрена медична допомога;
- первинна медична допомога;
- спеціалізована медична допомога;
- реабілітація у сфері охорони здоров’я;
- паліативна медична допомога;
- медична допомога дітям до 16 років;
- медична допомога у зв’язку з вагітністю та пологами;
- вакцинація згідно з календарем профілактичних щеплень;
- програма Доступні ліки.
До переліку безоплатних аналізів входять базові дослідження на первинному та спеціалізованому рівнях медичної допомоги, а також медична допомога пацієнтам із Covid-19.
Перелік безкоштовних базових тестів та аналізів.
Можна отримати через сімейного лікаря:
- загальний аналіз сечі;
- загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою;
- загальний аналіз холестерину;
- рівень глюкози у крові;
- тест на вагітність;
- тест на вірусні гепатити;
- тест на ВІЛ;
- тест на тропонін;
- тест на Covid-19.
За наявності електронного направлення можна зробити безоплатно решту аналізів на амбулаторному рівні. Електронне направлення виписує лікуючий лікар, або лікар первинної ланки, або вузький спеціаліст.
З більш детальним переліком безоплатних медичних послуг можна ознайомитися за посиланням.
Якщо в лікарні вас запевняють, що:
- за аналізи потрібно платити, а безоплатні можливі лише за місцем проживання;
- потрібно сплатити благодійний внесок (наприклад, при госпіталізації);
- лише за умови сплати благодійного внеску, частину аналізів роблять безоплатно;
- безоплатно було б у стаціонарі, а на амбулаторному лікуванні все платно.
Памʼятайте, що це неправда і ви повинні відстоювати власні права.
Алгоритм ваших дій в такому випадку:
- поясніть, що вам відомо про перелік безоплатних послуг, покажіть його за потреби;
- зверніться до завідувача відділення або до головного лікаря;
- напишіть скаргу до Департаменту охорони здоров’я в вашому місті або регіоні;
- подайте скаргу через електронну форму на сайті НСЗУ;
- зверніться у контакт-центр НСЗУ за безоплатним номером 16-77.
Не бійтеся повідомляти про правопорушення, адже саме небайдужість дозволить покращити медичну систему в Україні та викорінити побори в медичній сфері.
Джерело: Закарпатська ОВА