Через ворожі обстріли об’єктів критичної інфраструктури українці мають бути готовими до зникнення електроенергії. Влада та спеціалісти радять запастися на такий випадок ліхтариками, свічками, додатковими пауербанками тощо, а лікарі рекомендують, як вижити і не захворіти та не голодувати, бо голод також шкодить здоров’ю.

Лікар-гастроентеролог та дієтолог Олег Швець розповів Фактам ICTV, які запаси повинні бути у наявності на випадок тривалої відсутності електрики.

Запас продуктів в домі наразі повинен бути не менше ніж на три дні. Це не обов’язково лише консерви. Молочні продукти також мають бути в наявності, та їх треба оновлювати, щоб не зіпсувалися.

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Для сім’ї у складі двох дорослих людей і двох дітей необхідно передбачити на добу наступний перелік і кількість продуктів:

Питна вода – доросла людина (2,0 літри), дитина (1,5 літри) – всього на сім’ю (7,0 літрів).

Молоко пастерізоване та кисломолочні продукти – 500 мл на члена сім’ї – всього на сім’ю (2,0 літри).

Сік фруктовий – 200 мл на члена сім’ї – всього на сім’ю (0,8 літру).

Овочі: свіжі, приготовлені, консервовані, морожені, сушені – 300 г на члена сім’ї – всього на сім’ю (1,2 кілограми).

Фрукти і ягоди: свіжі, консервовані, морожені, сушені – 250 г на члена сім’ї – всього на сім’ю (1,0 кілограм).

Крупа: пшенична, гречана, ячна, кукурудзяна, рис, бобові – 50 г на члена сім’ї – всього на сім’ю (0,2 кілограму).

Хліб – 125 г на члена сім’ї – всього на сім’ю (500 г).

Горіхи і насіння – 50 г на члена сім’ї – всього на сім’ю (200г).

Яйця – 1 шт. на члена сім’ї – всього на сім’ю (4 шт).

М’ясо і м’ясні продукти: приготовлені, консервовані – 200 г на члена сім’ї – всього на сім’ю (800 г).

Риба і рибні продукти: приготовлені, консервовані – 60 г на члена сім’ї – всього на сім’ю (240 г).

Калорійні снеки з високою поживною цінністю – фруктові, горіхові, злакові батончики – 50 г на члена сім’ї – всього на сім’ю (200 г).

Дитяче харчування, якщо маленькі діти.

Головне, щоб було побільше продуктів, які не псуються без холодильника та не потребують розігріву. Звісно, що краще вживати теплу їжу, але якщо немає на чому приготувати чи розігріти, то кілька годин, та навіть днів можна витримати на консервах та бутербродах.

Окрім цього, потрібно запастися водою для приготування їжі, вмивання, зливання в туалеті до 10 л на людину на добу, тому що гігієна – це теж здоров’я.

Розігріти або приготувати їжу, коли відключено електрику, а у вас в будинку електроплита, можна кількома способами: розвести багаття на вулиці, підігріти над свічками (довго, краще на багатті), використовувати портативні туристичні примуси та газові плитки.