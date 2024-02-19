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Японські дослідники з’ясували основну причину неприємного запаху з рота

19 Лютого 2024, 14:39
Марина Мелехова редактор
Японські дослідники з’ясували основну причину неприємного запаху з рота
Джерело: Unsplash

Нещодавнє дослідження японських вчених виявило, що взаємодія двох поширених бактерій у роті може призводити до утворення хімічної сполуки, відповідальної за неприємний запах. Результати дослідження науковців було опубліковано в mSystems.

Причина неприємного запаха

Неприємний запах виникає внаслідок виділення летючих сполук, коли оральні бактерії переробляють кров і частинки їжі. Однією з найсмердючих є метилмеркаптан (CH3SH), який виробляють мікроби, що живуть навколо зубів і на поверхні язика.

Дослідники використовували анаеробну систему спільного культивування для перевірки взаємодії різних видів бактерій у роті. Вони встановили, що Fusobacterium nucleatum виробляє більше метилмеркаптану у відповідь на Streptococcus gordonii, іншу оральну бактерію.

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А та своєю чергою виділяє речовину орнітин, яка активізує Fusobacterium nucleatum, що врешті решт призводить до збільшення виробництва CH3SH.

Діагностика, профілактика і нові методи лікування

Відкриття японських вчених відкриває нові перспективи для розробки, діагностики та методів лікування, зокрема пародонту, адже ця проблема часто пов’язана з неприємним запахом з рота.

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ДжерелоРhys.Оrg

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Запах Наукові дослідження науковці Японія
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