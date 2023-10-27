Лікарка-практик функціональної медицини Тамара Алізера в коментарі популярному британському онлайн-виданню назвала рослинний продукт, додавання якого до страв і напоїв сприяє полегшенню симптомів Covid-19.

За словами лікарки, імбир може знизити реплікацію вірусу, тяжкість інфекції та навіть тривалість захворювання.

– Імбир виявився протизапальним засобом з антиоксидантними властивостями, – зазначає Алізера.

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Цю рослину використовують як ароматну спецію у стравах і зігрівальний інгредієнт у чаях. Крім приємного смаку, рослину широко використовують у традиційній медицині для лікування різних захворювань.

За словами медикині, у деяких випадках під час Covid-19 спостерігається перевиробництво прозапальних молекул, які можуть закріплювати негативні симптоми, а трави та спеції здатні пом’якшити цю реакцію.

Лікарка стверджує, що користь імбиру зумовлена фенольними кислотами, які, всмоктуючись через кишковий тракт, чинять антиоксидантну дію завдяки видаленню вільних радикалів, запобігаючи пошкодженню клітин.

– Імбир може допомогти полегшити респіраторний розлад, а також симптоми нудоти або розладу шлунка, – каже експертка.

За словами медикині, у деяких пацієнтів із важкими респіраторними симптомами імбир виявляв бронхорозширювальну активність, розслабляючи гладку мускулатуру дихальних шляхів, зменшуючи тривалість кашлю і полегшуючи астму.

Алізера у своєму коментарі посилається на дослідження, результати якого було опубліковано в Журналі традиційних китайських медичних наук, де підтверджується противірусна, протизапальна та антиоксидантна дія імбиру на Covid-19.

Лікарка також зазначила, що сушений або смажений імбир виявляє сильну антиоксидантну активність, оскільки вміст фенольних сполук у ньому у п’ять разів вищий, ніж у свіжій рослині.

Джерело: Express