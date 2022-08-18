Дослідники з Іллінойського технологічного інституту під час наукового експерименту виявили дивовижні властивості малини ефективно регулювати рівень цукру в крові.

Повідомляється, що під час наукової роботи вчені запропонували 32 дорослим учасникам малину на сніданок. При цьому добровольцям дали три різних сніданки. Один з однією чашкою замороженої малини, інший без неї, а третій з трьома чашками малини.

В результаті було виявлено, що чим більше малини споживали люди, тим менше інсуліну потребує їхній організм для управління рівнем глюкози в крові.

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– Малина має одне з найвищих значень вмісту клітковини серед усіх ягід, що робить її прекрасним вибором для контролю рівня цукру в крові і контролю ваги, — запевняє автор дослідження Ерін Палінські-Вейд.

За її словами, порція малини в 80 г містить приблизно сім грамів клітковини. Це більше, ніж у інших фруктів, таких як яблуко, яке містить два з половиною грами клітковини.

Також було показано, що малина допомагає при резистентності до інсуліну – серйозній проблемі для людей з преддіабетом, яка може привести до повномасштабного діабету.

Джерело: Express