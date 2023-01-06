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З прицілом на лікування людей: гідрогелевий імплантат відновив ерекцію у свиней

6 Січня 2023, 11:50
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
свиня
Джерело: Pixabay

Вчені Південно-китайського технологічного університету з колегами з Гонконгу і США створили гідрогелевий імплантат, який успішно замінив фрагмент пошкодженої білкової оболонки пеніса свиней, відновивши таким чином нормальну ерекцію.

Повідомляється, що білкова оболонка відіграє важливу роль в ерекції статевого члена. При порушенні і наповненні кров’ю вона розпрямляється і натягується, граючи роль гідростатичного скелета, що забезпечує стійкість пеніса до деформації і таким чином робить можливим статевий акт.

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Відзначається, що коли білкова оболонка пошкоджена, наприклад, внаслідок травми або хвороби, це проявляється деформацією пеніса, болісною ерекцією і навіть неможливістю зробити статевий акт.

Лікування цього стану зазвичай передбачає хірургічне висічення деформованої частини, що не завжди успішно і часто призводить до вкорочення органу.

Повідомляється, що дослідники створили штучну білкову оболонку з модифікованого полівінілового спирту (PVA) – біосумісного і міцного полімеру.

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Перші тестування показали, що імплантат витримує розтягування, характерні при ерекції, і не пошкоджується навіть після 200 циклів деформації, а крім того, має високу біосумісність.

Потім вчені випробували гідрогелевий імплантат на самцях свиней і переконалися, що він успішно замінив природну білкову оболонку.

Дослідники сподіваються, що в майбутньому цей винахід вдасться безпечно перенести на лікування людей.

Джерело: nauka.ua

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