Вчені з Інституту Вейцмана в Ізраїлі створили перші в світі синтетичні ембріони без потреби в спермі, яйцеклітинах і заплідненні.

Під час наукової роботи було виявлено, що стовбурові клітини мишей можуть самостійно збиратися в ранні ембріоноподібні структури з кишковим трактом, зачатками мозку і серцем, що б’ється.

Очікується, що в найближчому майбутньому такого роду живі структури допоможуть глибше зрозуміти, як формуються органи і тканини під час розвитку природних ембріонів.

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Дослідники вважають, що робота може в кінцевому підсумку прокласти шлях до нових джерел клітин і тканин для трансплантації людині. Наприклад, клітини шкіри хворого на лейкемію потенційно можуть бути перетворені в стовбурові клітини кісткового мозку для лікування його стану.

– Ми справді схвильовані цією роботою і її наслідками, — сказала професор Ханна Джейкоб, яка очолила дослідження.

При цьому вона зазначила, що синтетичні ембріони не мали потенціалу для розвитку в живих організмах, принаймні, коли їх пересаджували в матку самок мишей.