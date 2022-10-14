Вчені Кембриджського університету під час дослідження зуміли з’ясувати, як, задовго до появи перших симптомів, визначити ранні ознаки хвороби Альцгеймера, ще до того, як буде поставлено діагноз деменції.

Повідомляється, що під час наукової роботи були використані дані Біобанку Великої Британії. Вчені проаналізували когнітивні здібності людей за кілька років до того, як у них проявилися симптоми деменції.

Йдеться про те, що ці пацієнти мали нижчі показники порівняно зі здоровими людьми, коли йшлося про вирішення проблем, час реакції, запам’ятовування чисел, перспективну пам’ять (нашу здатність запам’ятовувати, що потрібно зробити пізніше).

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Це також стосувалося людей, у яких розвинулася більш рідкісна форма деменції, відома як лобно-скронева деменція.

З’ясувалося також, що пацієнти, у яких розвинулася хвороба Альцгеймера, частіше, ніж здорові дорослі, мали падіння протягом попередніх 12 місяців, у них виникали проблеми з утримання рівноваги.

Усе це допомогло дослідникам визначити найбільш ранні ознаки деменції – між п’ятьма і дев’ятьма роками до встановлення діагнозу.

– Коли ми вивчили історії пацієнтів, стало зрозуміло, що у них були когнітивні порушення за кілька років до того, як їхні симптоми стали доволі очевидними, – розповів автор дослідження Нол Сваддівудхіпонг.

За його словами, щоб поставити діагноз, порушення часто були ще дуже незначними, але вже поширювалися на низку аспектів пізнання.

Нагадаємо, що раніше японський виробник ліків Eisai заявив, що його експериментальний препарат леканемаб допоміг уповільнити зниження мислення у людей на ранніх стадіях хвороби Альцгеймера.

Джерело: Alzheimers & Dementia