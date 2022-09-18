Дослідження вчених Медичної школи Університету Уейк Форест в Північній Кароліні (США) показало, що прийом однієї полівітамінної таблетки на день може поліпшити роботу мозку у людей старше 65 років, а також уповільнити зниження когнітивних функцій на 60%.

– Наше дослідження показало, що щоденний прийом мультивітамінно-мінеральних добавок призводить до значного поліпшення когнітивних функцій, – зазначає співкерівник дослідження професор Лаура Бейкер.

За її словами, це перше свідчення когнітивної користі у великому довгостроковому дослідженні.

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Дослідницька група підрахувала, що три роки прийому полівітамінів приблизно на 60% уповільнюють зниження когнітивних функцій, що відповідає майже двом рокам.

В ході наукової роботи було зареєстровано понад 2 200 учасників віком 65 років і старше, за якими спостерігали протягом трьох років. Вони проходили тести на початку дослідження, а потім щорічно для оцінки пам’яті та інших когнітивних навичок.

Команда виявила, що переваги були більш вираженими у учасників із серцево-судинними захворюваннями, що важливо, оскільки ці люди вже мають підвищений ризик зниження когнітивних функцій.

Однак, як зазначили вчені, необхідні подальші дослідження, щоб підтвердити висновки, перш ніж давати будь-які рекомендації по здоров’ю.

Джерело: Express