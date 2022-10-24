Лікар-епідеміолог Людмила Мухарська в коментарі одному з провідних українських інформаційних агентств розповіла, коли, кому і де маска для захисту від Covid-19 просто необхідна.

– Загального носіння масок, як це було раніше, сьогодні немає, вводяться лише рекомендації. До цього треба підходити диференційовано. Є категорія людей, яким рекомендовано носити маски, – зазначає епідеміолог.

За її словами, мова йде, перш за все, про людей, які страждають на хронічні захворювання, а також про наших літніх співвітчизників.

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– Маски рекомендовані при відвідуванні людних місць, де високий ризик, що там можуть бути хворі або ті, хто себе таким не відчуває, але при цьому виділяє вірус в навколишнє середовище, – говорить медик.

За її словами, маски будуть вельми і вельми доречні в невеликих приміщеннях, наприклад, в аптеках, які в холодну пору року практично не провітрюються, а також в громадському транспорті.

Епідеміолог також нагадує, що:

маску необхідно надягати так, щоб вона щільно прикривала рот і ніс;

маску слід міняти кожні три години;

якщо маска при чханні і кашлі стає вологою, її слід відразу змінити;

знімати маску слід обережно, за місця, які одягаються за вуха, потім покласти її в поліетиленовий пакет і другий раз не використовувати.

Нагадаємо, що в деяких регіонах влада вже закликає населення носити маски. Зокрема, в Києві така рекомендація прозвучала на початку жовтня.

Днями також стало відомо, що обмежувальні заходи можуть бути введені в низці областей, зокрема, у Львівській, Чернівецькій та Тернопільській, в яких місцеві комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розглядають введення карантинних заходів проти поширення коронавірусу.