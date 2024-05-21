Христини Єрем – стоматологиня з Ужгорода. Дівчина уже рік регулярно їздить на фронт, щоб лікувати зуби нашим захисникам, навіть ризикуючи своїм життям.

Вона – волонтерка, тож гроші на медикаменти та все необхідне їй для роботи у прифронтовій зоні в її мобільному стоматкабінеті збирає сама.

Варто сказати, що техніка в неї найсучасніша, а професійний рівень – найвищий.

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Христині Єрем – 30. У неї вже чималий професійний досвід. Її мама теж була стоматологинею. Дівчина набиралася навичок, допомагаючи їй у клініці.

У Христини вольовий характер. Вона справжня патріотка, яка любить Україну. Була учасницею Майдану. Там і з’явилася ідея надавати стоматологічну допомогу бійцям.

Планувала піти парамедиком у зону АТО. Та у той час у неї померла мама.

Із початку повномасштабної війни дівчина волонтерила в госпіталях. А потім сама поїхала на передову.

– Працюю на Східному напрямку. Щоразу їду на тиждень. У країні війна. І я вважаю, що кожен громадянин мусить допомагати. Хто чим може, – розказує Христина.

Вона не вважає якимось геройством те, що робить. Просто робить те, що може і вміє.

Брат та батько про її відрядження на війну не знали майже пів року. Христя не хотіла їх тривожити, казала, що їде до подруги.

Тепер рідні хоч і переживають за неї, та всіляко її підтримують.

Від гніву і стресу хлопці стискують зуби, аж тріскається емаль

Христина працює в команді українських стоматологів, які, чергуючись, приїжджають на передову на кілька днів. Дівчина тривалий час їздила у Краматорськ. Тепер – ближче до лінії розмежування. Там весь час літають дрони.

– Останній раз я працювала за 10 км від лінії розмежування. Тому чула все. Моїм колегам вибуховою хвилею пошкодило машину. Постраждало все обладнання, що у ній було, – розповідає Христина.

Каже, звісно, буває страшно, але розуміє, що хлопцям в окопах набагато страшніше.

Христина – універсальна стоматологиня. Сама лікує, пломбує і видаляє зуби. Тому у зону бойових дій виїжджає лише з водієм та асистентом.

Скількох захисників порятувала від зубного болю, Христя не рахує. Лише каже, що їх сотні. На фронті вона працює без вихідних, з ранку до ночі.

І працює якісно – якщо є можливість зберегти корінь зуба, вона його збереже.

На фронті вона вперше побачила, як тріскається емаль, коли від стресу чи нелюдської емоційної напруги стискають зуби. Потім вони постійно болять.

Щоб білозубими посмішками зустріти перемогу

Прикордонник Олександр на ротації, повернувся з Часового Яру. Христина в Ужгороді, у клініці, де працює разом із братом Василем, теж стоматологом, безкоштовно лікує йому одразу кілька зубів. Вдома лікарка теж підтримує армійців.

– Зуби на війні псуються. Навіть дуже. Буває, немає часу на елементарний догляд – почистити їх, – ділиться пацієнт.

Йому поставлять коронки. Каже, щоб посмішка до святкування нашої перемоги була гарна.

У робочому кабінеті в Ужгороді на стіні у Христини шеврони, привезені із останнього відрядження на війну. А ще чимало таких вдома. Їх дарують військові – із вдячністю за проліковані зуби.

Гроші на медикаменти та все необхідне для роботи на фронті стоматологиня залучає сама – організовує в соцмережах різні збори.

У зоні бойових дій лікувати зуби треба не лише військовим, а й цивільним, які там лишилися.

Тому Христина Єрем закликає колег долучатися до неї. Вона переконана: кожен хоча б раз повинен побувати у прифронтовій зоні і побачити, що там відбувається. Щоб сприймати реальність адекватно і робити все можливе для наближення нашої перемоги.

– Колеги, повірте, жоден пацієнт у цивільному житті не буде вам такий вдячний, як боєць з окопу, у якого три дні болів зуб, – наголошує Христина.

Таке не забудеться.

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