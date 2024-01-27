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Закон про збереження репродуктивних клітин військових: адвокат пояснила, чому потрібні зміни

27 Січня 2024, 17:59
Ольга Боднарчук редактор
лабораторія
Джерело: Pexels

Медичний адвокат Олена Бабич пояснила, чому важливо внести зміни до закону про збереження репродуктивних клітин військовослужбовців.

Навіщо зберігати репродуктивні клітини

Експертка зазначила, що питання збереження репродуктивних клітин для родин військових наразі, справді, актуальне.

– Зараз багато чоловіків перед тим, як іти на фронт, здають власний біологічний матеріал, – каже Олена.

Коли чоловік йде на війну, він розуміє, що може загинути. Якщо він здав репродуктивні клітини, у родини є надія, що їх можна буде використати та народити дитину.

Зараз дивляться

– Протягом всієї війни медична спільнота чекала врегулювання посмертної репродукції. Раніше бійці оформлювали це питання як могли: заявами, дорученнями, – розповіла адвокатка.

Зміни до закону

Законопроєкт 3496-IX схвалили ще в листопаді, але тоді на пункт про посмертну репродукцію ніхто не звернув уваги.

Цей законопроєкт спочатку стосувався фінансування, тобто зберігання сперми військовослужбовців і прирівняних до них осіб за рахунок держави.

– В останній момент, на другому читанні, з’явився пункт, який, фактично, зводить нанівець використання сперми після загибелі чоловіка, – каже Олена.

Використання сперми, як і будь-якого іншого біологічного матеріалу після смерті людини, – це складна юридична конструкція

Для того, щоб це врегулювати необхідно внести ряд змін до законодавства.

Адвокатка каже – закон ще не набув чинності, а клініки, які бояться працювати з біоматеріалом, вже на нього посилаються.

Олена Бабич стверджує – якщо не будуть внесені зміни до законопроєкту, то медзаклади відмовлятимуть у використанні сперми загиблого військового.

– Я дуже сподіваюсь, що все ж таки Верховна Рада внесе зміни до цього пункту. Краще взагалі його прибрати, а потім більш ґрунтовно підійти до цього питання, – говорить експертка.

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Джерело: Телемарафон Єдині новини

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