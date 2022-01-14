У холодну пору року багато хто потерпає від дефіциту вітаміну D, проте далеко не всім потрібно приймати його як добавки.

Згідно з результатами дослідження, опублікованого в журналі Nutrients, вітаміни часто потрібні людям зі смаглявою шкірою, оскільки їм важче отримати його природним шляхом.

Така особливість пов’язана з генетикою, історичним переселенням людей та змішуванням рас і національностей.

По суті, особини, що мають смагляву шкіру, зазвичай раніше проживали ближче до екватора, в теплих краях, де сонце більш активне. Їхня шкіра пристосувалася і навчилася отримувати вітамін D у таких умовах.

Коли вони почали жити в широтах, де менше сонця, умови змінилися, і їхня шкіра не встигла пристосуватися.

– Синтез вітаміну D переважно відбувається у верхніх шарах шкіри, тому світлошкірим людям набагато легше отримати цей вітамін природним шляхом, перебуваючи на сонці, ніж смаглявим і темношкірим, – йдеться в роботі.

Крім того, на ці процеси негативно впливає погіршення екологічної ситуації.

Саме тому людям із смаглявою шкірою потрібно приділяти цьому питанню більше уваги, здати аналіз на наявність вітаміну D та у разі дефіциту приймати добавки.

Цей вітамін важливий для імунітету людини, необхідний для нормальної роботи щитоподібної залози та згортання крові.

Джерело: Nutrients