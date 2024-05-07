Нове дослідження вчених Єльського університету, опубліковане в American Journal of Psychiatry, виявило, як гендерні розбіжності впливають на роботу мозку.
Реагують на алкоголь і стрес по-різному
Щоб дослідити, як мозок чоловіків і жінок з алкогольними розладами реагує на стрес та дози спиртного, вчені проаналізували результати магнітно-резонансної томографії, у якому взяли участь 43 чоловіки та 29 жінок.
Вони помітили, що представники обох статей однаково сприймали бажання випити, але у жінок спостерігалося значне збільшення активності в ділянках мозку, відповідальних за відчуття задоволення, коли вони бачили як п’ють інші.
Науковці також виявили, що мозок жінок більш уразливий до сцен насильства, адже після перегляду жорстоких фільмів рівень стресу в них підвищувався.
— У жінок порушення в ділянках мозку, пов’язані з тривогою, виникали внаслідок думок про пияцтво, а у чоловіків — через потужне стресове збудження внаслідок вдвічі більшого викиду дофаміну, і це може бути корисно при виборі відповідної терапії проти алкоголізму, — пояснив Раджита Сінха, один з авторів дослідження.
Джерело: Medicalxpress