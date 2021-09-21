Рішення щодо переходу України до жовтої зони ухвалене на засіданні Державної комісії з ТЕБ та НС 21 вересня. Та чи не буде нового спалаху, що може призвести таки до жорсткого локдауну?

– З 00 год. 00 хв. 23 вересня 2021 року встановити жовтий рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 на території всіх регіонів та застосувати обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для жовтого рівня епідемічної небезпеки, – зазначили в уряді.

Отже, у жовтій зоні епідемічної небезпеки заборонені:

масові заходи за участю понад однієї людини на 4 кв. м площі будівлі або території;

площі будівлі або території; наповненість кінозалів і залів інших установ культури понад 50% місць;

місць; заповненість спортзалів і фітнес-центрів більш ніж одна людина на 10 кв. м;

робота навчальних закладів, крім тих, де не менше ніж 80% персоналу мають жовтий або зелений Covid-сертифікат.

У МОЗ стверджують, що обмеження не застосовуватимуться, якщо жовті або зелені Covid-сертифікати будуть у більш ніж 80% персоналу і 100% відвідувачів закладів або заходів (крім осіб до 18 років).

Такі заходи, можливо, дещо активізують вакцинацію. Адже у нас насправді повністю вакцинованих від Covid-19 людей – менш ніж 6 млн. Тих, хто отримав одну дозу – менше 5 млн.

Чи може така кількість вакцинованих стримати поширення коронавірусу та запобігти впровадженню локдауну?

– Так, дійсно, та кількість вакцинованих, що ми маємо, не дозволяє нам казати про колективний імунітет, – вважає лікар-епідеміолог Людмила Мухарська. – Але все ж таки кожен, хто отримав щеплення або перехворів на Covid-19, певною мірою захищений.

Людмила Мухарська також нагадала, що однієї вакцинації замало, потрібно виконувати й інші протиепідемічні вимоги: мити руки, дотримуватися дистанції, носити захисні маски. Адже всі заходи ефективні тільки комплексно.

– Наразі, коли стало холодно, потрібно обов’язково провітрювати приміщення, – нагадала епідеміолог.

Особливо це важливо робити у навчальних закладах, адже діти, які всі невакциновані, виявилися сприйнятливими до штаму коронавірусу Дельта.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко висловив думку, що ми прийдемо і до вакцинації підлітків. Але зараз робиться акцент на імунізації вчителів, тому що епідрозслідування показали: дітей інфікують дорослі.

І хоча наразі у пріоритеті – вакцинація людей вікової категорії 60+, розглядається питання про обов’язкову вакцинацію всіх дорослих. Під час обговорення епідситуції Ляшко на запитання, чи допускає він обов’язкову вакцинацію, відповів: Допускаю.

– Втім, для того, щоб втілити ці задуми, треба мати імунологічний зріз суспільства, – заявила епідеміолог Мухарська. – Потрібно знати, скільки людей у тій чи іншій групі, віковій або професійній, захищені. Який титр антитіл мають. Можливо, вакцинацію окремих людей варто відтермінувати.

Епідеміолог припустила, що таких даних у нас немає, і ніхто в країні таких досліджень не проводить. Дослідити імунологічний прошарок суспільства – це не просто зібрати дані про аналізи на антитіла, це має бути наукова робота із застосуванням різних методів.

– Тому говорити про обов’язкову вакцинацію дорослих та щеплення дітей наразі я б не взялася, – констатувала Людмила Мухарська.

Але, як зазначила епідеміолог, якщо під час перебування країни у жовтій зоні всі люди усвідомлять, що тільки від них залежить і здоров’я, і життя, і робота, та будуть дотримуватися всіх обмежень і виконувати всі вимоги, ризик агресивного поширення коронавірусу буде меншим.

Як виявилося, менше 50% народних депутатів отримали щеплення від коронавірусу. Невакцинованих можуть зобов’язати робити регулярні ПЛР-тести.

Про це 21 вересня 2021 року повідомив очільник комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.