Британські дослідники розробляють новаторську технологію для моніторингу генетичних змін респіраторних вірусів у міру їхнього поширення по всьому світу.

Проєкт спрямований на розгортання дешевої та простої у використанні технології по всьому світу, щоб виявляти появу будь-яких нових загроз для здоров’я.

Кінцевою метою команди, яка базується в Інституті Wellcome Sanger у Кембриджширі, є створення технології секвенування ДНК для ідентифікації всіх видів вірусів, бактерій і грибків в одному зразку, взятому з мазка з носа пацієнта.

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– Знання і дані, які ми отримали, дали нам змогу відстежувати з безпрецедентною швидкістю і точністю Sars-CoV-2, вірус, відповідальний за Covid-19, і стежити за тим, як він змінюється, – зазначають учені.

За їхніми словами, саме використання геномних досліджень під час пандемії виявило чудовий потенціал технології.

– Раптово світ побачив, на що здатна геноміка. Вона дає змогу побачити зміни у вірусах набагато швидше, ніж іншими методами, і тепер ми збираємося використати цю можливість, – кажуть дослідники.

Однак, за їхніми словами, така технологія має бути адаптована для лабораторій по всьому світу. Вона має бути найпростішою, найдешевшою, найшвидшою і максимально піддаватися масштабуванню.

Ключовим моментом є те, що потрібно розробити систему, яка використовує недорогі реагенти, не потребує команд висококваліфікованих технічних спеціалістів і може використовуватися в будь-якому масштабі. Тоді можна справді змінити ситуацію, зазначають британські вчені.