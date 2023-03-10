Фахівці Міністерства охорони здоров’я України назвали десять продуктів, якими можна заїдати стрес без шкоди для здоров’я.

– У випадках, якщо впоратися зі стресом вдається тільки за допомогою їжі, радимо звернутися до фахівця з психічного здоров’я, – радять у МОЗ.

Якщо ж такої можливості немає, експерти запропонували добірку з десяти корисних продуктів, які здатні позитивно впливати на нашу нервову систему.

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Субпродукти. Це печінка, серце, нирки та інші органи тварин, які є багатим джерелом вітамінів групи В, які необхідні для контролю стресу.

Шматочок яловичої печінки (85 г) забезпечує понад 50% добової норми вітаміну B6 і фолієвої кислоти, більше за 200% рибофлавіну і більше 2000% вітаміну B12.

Яйця багаті вітамінами, мінералами, амінокислотами та антиоксидантами, необхідними для здорової реакції на стрес. Особливо цінний в їхньому складі – холін (вітамін В4). Він відповідає за загальний стан мозку і, як показують дослідження, захищає від стресу.

Жирна риба (лосось, скумбрія, сардини, форель і оселедець) багата ненасиченою жирною кислотою омега-3, яка впливає на когнітивні функції і сприяє психічному здоров’ю.

Рекомендується вживати 2-3 порції жирної риби на тиждень, але не більше, адже дисбаланс омега-3-6-9 може збільшити ризик розвитку розладів настрою і підвищення тривожності.

Петрушка багата каротиноїдами, флавоноїдами і фітонцидами. Це – антиоксиданти, сполуки, які нейтралізують вільні радикали (нестабільні молекули) і захищають наші клітини від окисного стресу.

Вчені пов’язують його з багатьма захворюваннями, зокрема з психічними розладами — депресією і тривогою.

Часник містить багато сполук сірки, які сприяють підвищенню рівня глутатіону. Цей антиоксидант стоїть у першій лінії захисту організму від стресу. Дослідження доводять, що він зменшує симптоми тривоги і депресії.

Тахіні – це кунжутна паста, яка є чудовим джерелом амінокислоти L-триптофану. Вона бере участь в синтезі нейромедіатора серотоніну, який покращують настрій.

Насіння соняшнику ефективно вбиває бажання щось погризти, воно є ще й хорошим джерелом вітаміну Е, магнію, марганцю, селену, цинку, вітамінів групи В і міді.

Броколі. Дієта, багата хрестоцвітними овочами (наприклад, броколі або цвітна капуста), може знизити ризик розвитку деяких видів раку, серцевих захворювань та психічних розладів, особливо депресії.

Ромашка. Ще з давніх часів ромашку використовували як головний природний антистрес. І наші предки мали рацію: сучасні дослідження засвідчують, що ромашковий чай і екстракт ромашки сприяють спокійному сну і зменшують симптоми тривоги і депресії.

Чорниця містить багато флавоноїдних антиоксидантів, які мають потужну протизапальну та нейропротекторну дію. Вони можуть допомогти зменшити запалення, пов’язане зі стресом, і захистити від пошкодження клітин нервової системи.