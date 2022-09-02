До кінця 2022 року буде виконано план заходів щодо впровадження європейських директив в українські нормативно-правові акти в охороні здоров’я.

Про це повідомив перший заступник міністра охорони здоров’я України Олександр Комарида під час зустрічі з віце-президентом Європейської комісії Маргарітісом Схінасом.

За словами першого заступника, міністерство вже плідно працює з низкою проектів і надалі бачить перед собою дві важливі цілі.

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По-перше, мова йде про приєднання до Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції. Це дасть можливість отримати безбар’єрний доступ до фармацевтичного ринку ЄС.

По-друге, необхідна імплементація українського законодавства в галузі охорони здоров’я відповідно до європейського.

Насамперед, за словами Олександра Комариди, йдеться про відновлення інфраструктури охорони здоров’я в цілому та навчання українських фахівців для розвитку систем реабілітації та психічного здоров’я.

Як вже повідомлялося, за попередніми підрахунками, щонайменше 15 млн українців потребуватимуть психологічної допомоги після завершення війни, а зараз її вже потребують наші захисники.