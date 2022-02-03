Мало хто замислюється, як і де мають зберігатися різні продукти. Частіше люди звертають увагу на кінцевий термін споживання – дату, яку виробники зазначають на пакуванні. Та іноді молочка прокисає раніше, зелень швидко в’яне, а у крупах заводиться міль.

Як правильно зберігати різні продукти харчування, розказав експерт реаліті На ножах Алекс Якутов.

Як зберігати крупи?

– Якщо ви купуєте рис чи гречку в пакеті, можете зберігати її так рівно до того моменту, поки не відкриєте цей пакет, – розповідає Шеф. – Після цього краще пересипати крупу в банку або контейнер, який герметично закривається.

Термін життя круп залежить не лише від того, як ви їх зберігаєте, а й у якого виробника купуєте. Що він кращий, то яскравішим буде смак крупи. Якщо ви купували її на вагу в магазині, зрозуміло, що довго зберігати не можна. Чому? Ми не знаємо, з якого заводу її “підмели”, за яких умов вона лежала до того, як потрапила на прилавок, а потім до вас.

Як щодо свіжої зелені?

– Краще не зберігати її в пакеті – так вона швидше псується. Там заводяться різні мікроорганізми, – пояснює експерт. – У мене є спеціальний бокс для зелені. Туди я кладу паперову серветку, яку збризкую водою. На неї – зелень, яку також збризкую водою. Зверху накриваю вологою паперовою серветкою.

Так гілочки можуть зберігати свою свіжість до 5-6 днів.

Як подовжити життя екзотичним фруктам?

– Дуже часто можна побачити, як банани, ківі, манго та інші екзотичні фрукти після покупки відправляють у холодильник, а потім дивуються, що вони чорніють, починають гнити та втрачають смакові якості. Екзотичні фрукти звикли до теплого клімату та високої температури, тому їх не можна зберігати в холодильнику, – ділиться Алекс.

Найкраще місце для них – сухе з кімнатною температурою, наприклад, кухонна шафа. Банани шеф рекомендує зберігати окремо від інших фруктів, тому що вони швидко дозрівають і починають чорніти, допомагаючи в цьому й “сусідам”.

Як зберегти свіжість м’яса?

– Ідеальний варіант – вакуумування, – радить Алекс. – Без кисню воно псуватиметься повільніше. Але цей спосіб доступний не всім. Спеціальні апарати досить дорогі.

Якщо ви купили м’ясо на вагу, не зберігайте його в пакеті, перекладіть у сухий контейнер з кришкою. І не потрібно перед цим його мити, бо мікроорганізми з води осядуть на продукті й почнуть розвиватися. А якщо куплене м’ясо вже було у вакуумній упаковці, не відкривайте його заздалегідь. Найкраще це зробити безпосередньо перед приготуванням, щоб збільшити термін зберігання.

Де найкраще місце для молочних продуктів?

– Багато хто ставить молочні продукти на дверцята холодильника, але якщо ви хочете подовжити їм життя, ставте ближче до задньої стінки. Молочка – продукт, що швидко псується, якому потрібна постійна температура. Через часте відкриття та закриття дверцят температура там нестабільна, – пояснив Якутов.

Сметану з пакета, після розкриття пакування, перекладіть у скляну ємність із герметичною кришкою. Не зберігайте її в металевому посуді та не залишайте у ній ложку.

Метал прискорює процес окиснення, і продукт швидше зіпсується. Також врахуйте, що сметану потрібно набирати лише сухою та чистою ложкою. Адже зайва волога теж сприяє швидкому окисленню.