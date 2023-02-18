Стрес, тривога, занепокоєння – відчуття, які нині через війну переживають чи не усі українці. І впоратися з цим часом дуже складно. Через сучасний темп життя впорядкувати свої думки та заспокоїтися не кожному під силу.

Багато хто стрес просто заїдає, як наслідок стан здоров’я погіршується й з’являється зайва вага. Чому так відбувається і як з цим боротися ми розпитали у дієтологині Людмили Рибак.

– Найперше, що люди кладуть собі до рота – це солодощі. Вони допомагають людині отримати так званий гормон щастя, але насправді наш мозок говорить нам про те, що йому не солодощі потрібні, а будівельний матеріал, – каже Людмила Рибак.

Та оскільки мозок шукає завжди найпростіший вихід з ситуації, то найперше, що ми бачимо на полицях магазинів в яскравій обгортці – це солодощі. Вони завжди на очах, і тому нам хочеться перекусити, потішити себе чимось солоденьким, аби бодай трохи підняти настрій.

Зараз дивляться

Зі слів дієтологині, навіть якщо з’їсти цукерку, наш організм все одно каже нам, що голод нікуди не зник. Бо насправді організм – це ціла система, яка потребує і білків, і жирів, і вуглеводів.

А останнім часом ми просто переїдаємо вуглеводами разів в 10. Це солодощі і всі рафіновані продукти, такі як соуси, кетчупи, особливо майонез – вони всі містять вуглеводи у великій кількості, адже зараз цукор додається майже у всі продукти харчування.

За словами лікарки, коли почалася повномасштабна війна, то з’явилася тенденція до погіршення складу продуктів.

Тому, аби не набрати зайвих кілограмів, дієтологиня радить дотримуватися режиму харчування і не пропускати прийомів житті. Принаймні спробувати це зробити.

Якщо не завжди є час приготувати сніданок, обід та вечерю, про це можна подбати заздалегідь. Знайти момент, коли є більше часу і приготувати більше їжі, щоб потім розділити на декілька прийомів.

– Сніданок має бути обов’язково білковим. Це можуть бути яйця, кисломолочний сир з йогуртом, але без наповнювачів. На ранковому столі повинні бути овочі і один фрукт, – каже дієтологиня.

Тобто, кількість вуглеводів можна стабілізувати за рахунок фруктів. Бо, якщо ми не будемо їсти фрукти, то нам завжди хотітиметься цукру. І так виходить, що коли рівень цукру в організмі людини падає – їй завжди хочеться їсти. Тому краще перекусити фруктом, а не солодощами.

На обід для дорослої людини вистачить 200 г м’яса. Найкраще, коли це м’ясо птиці, телятина, баранина чи риба. А от від свинини дієтологиня радить взагалі відмовитися. Треба їсти й овочевий салат, не менше 200 г, але без майонезу. Цього організму буде достатньо. Тож запросто можна обійтися без каш чи картоплі.

Вечеря може бути схожою до обіду. Та якщо їсти не хочеться, то бульйони, “кисломолочка”, протеїнові батончики чи фрукти прийдуть на допомогу.

Треба уникати переїдання. На жаль, через стрес знижується й активність людини, через це не спалюється та кількість вуглеводів, яку вони зазвичай з’їдають. І це провокує надлишок ваги у вигляді зовнішнього та внутрішнього жиру.

А саме жирова тканина є для людини надзвичайно токсичною. Вона блокує метаболізм і з’являється відчуття слабкості, погіршується самопочуття, зменшується працездатність, і найгірше – це втрата найціннішого відчуття – жити.

Також не можна допускати зневоднення організму. На день фахівчиня радить пити щонайменше півтори літри води, яка зможе швидко розчинити кислоти в організмі людини. Але це не чай, кава, соки та рідкі страви, які не можуть замінити воду і впоратися з її важливою функцією.

– В ситуації психологічного чи фізичного стресу варто підвищити увагу до вітамінів і мінералів, адже метаболізм починає працювати менш ефективно, диспропорційно витрачаючи вітаміни, – каже лікарка.

Зараз, як ніколи, потрібні харчові добавки – вітаміни, мінерали та антиоксиданти, тому що їх дефіцит може призвести до серйозних порушень. Наприклад, недолік магнію загрожує розвитком гіпотиреозу.

Але не призначайте собі вітаміні самотужки, краще проконсультуйтесь з лікарем, розповівши про своє самопочуття. Вживати добавки на власний розсуд не можна, аби ще більше не нашкодити.

Фахівчиня наголошує, що відповідальність за своє життя та здоров’я лежить на нас самих. Подолати стрес можна і завдяки родині, дітям, домашнім улюбленцям. Проводьте більше часу разом, розмовляйте і чуйте один одного.

Не звертайте увагу на дрібниці, які можуть вас обурювати чи засмучувати. Обов’язково намагайтесь якомога більше часу проводити на свіжому повітрі, серед природи.

Якщо такої можливості немає – частіше дивіться у вікно. Навіть зелені вазони на підвіконні можуть покращити настрій.

І варто усвідомити найголовніше – стреси закінчуються, а життя продовжується.