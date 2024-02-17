Вчені виявили, що жінки середнього віку, які сплять менше п’яти годин за ніч, мають більше ризиків розвитку серцево-судинних захворювань.

Як сон впливає на здоров’я серця

Група дослідників з Піттсбурзького університету протягом 22 років спостерігала за майже трьома тисячами жінками у віці від 42 до 52 років. Вчені спостерігали за звичками учасниць та станом їхнього серця.

14% жінок регулярно спали менше п’яти годин на ніч. У них ризик розвитку інсульту, інфаркту, серцевої недостатності та ішемічної хвороби серця був на 72% вищим порівняно з тими, хто відпочивав більше шести годин.

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Ще вищий ризик розвитку серцево-судинних захворювань зафіксували в учасниць, які спали менше п’яти годин більше ніж три рази на тиждень – на 75%.

Чому з’являються проблеми з серцем

Експерти припускають, що цей зв’язок пов’язаний зі збільшенням артеріального тиску та резистентністю до інсуліну за відсутності якісного сну.

Неповноцінний сон також сприяє ризику ожиріння, що є фактором розвитку серцево-судинних хвороб.

Дорослим рекомендовано спати принаймні сім годин на ніч.

Джерело: American Heart Association Circulation