Вчені виявили, що жінки, інфіковані вірусом папіломи людини (ВПЛ), мають більше ризиків розвитку атеросклерозу та серцево-судинних захворювань.

Вчені з Південної Кореї проводили дослідження протягом 8,5 року.

Науковці спостерігали за станом здоров’я 163 250 корейських жінок з підтвердженим діагнозом ВПЛ, які на момент початку дослідження не мали серцево-судинних захворювань.

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Протягом цього періоду було виявлено 134 смерті від серцево-судинних захворювань серед жінок із ВПЛ. Ризик смерті виявився в 1,5 раза вищим, ніж у неінфікованих.

Учені також встановили, що у жінок із ВПЛ ризик розвитку атеросклерозу був у 3,9 раза вищим, ішемічної хвороби серця — у 3,7 раза, інсульту — у 5,9 раза.

Жінки, які інфіковані ВПЛ та страждають на ожиріння, мають вдвічі більше ризиків смерті.

– Клініцисти повинні стежити за станом серцево-судинної системи у пацієнтів з ВПЛ високого ризику, особливо тих, хто страждає ожирінням або іншими факторами ризику, – сказала керівник дослідження, професор Чеонг.

Джерело: Clinical Advisor