Сон безпосередньо пов’язаний з психічним і емоційним здоров’ям. Людина може нормально харчуватися, займатися спортом, однак якщо вона мало спить, чи якість сну залишає бажати кращого, це не допоможе зберегти здоров’я, зокрема психічне.

Якщо людина бачить, що у неї поганий настрій, вона відчуває втому, апатію, небажання щось робити, це ознака того, що потрібно переглянути свій режим сну і звички перед відпочинком.

– Наш режим сну дуже тісно корелює з нашим рівнем емоційного благополуччя, – говорить американський психолог Джон Даффі.

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США, дорослі мають спати не менше семи годин на добу. Однак, крім кількості, важливо також пам’ятати про якість. Фахівець назвав звички, які допоможуть налаштувати режим сну і висипатися.

Як висипатися

Жодних смартфонів

Звичка засипати зі смартфоном впливає на якість сну.

– Я рекомендую своїм клієнтам взагалі тримати мобільні телефони та інші екрани подалі від спальні, замінюючи їх книгою, медитацією або заспокійливою музикою, – додає Джон Даффі.

Однаковий час сну

Щоб висипатися, рекомендується чіткий час відпочинку і пробудження. З графіком сучасних людей це зробити складно, проте потрібно прагнути до цього.

Більше рухів

Крім того, важливо рухатися протягом дня. Вправи допомагають швидше заснути і краще висипатися.