Жирові відкладення на боках і животі: чи дійсно це так шкідливо для здоров’я

Чимало людей переймаються, коли на тілі з’являються жирові відкладення, однак вони відіграють важливу роль для здоров’я.

Яку саме та чому жир, включаючи вісцеральний, корисний для нашого організму – у матеріалі Факти ICTV.

Чому жир — це важливий компонент

1. Енергетичний запас

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Жир служить важливим джерелом енергії для нашого тіла. Один грам жиру містить вдвічі більше енергії, ніж один грам вуглеводів або білків.

Тобто, він може врятувати нас під час голоду або інтенсивної фізичної активності.

2. Захист органів

Вісцеральний жир, який оточує наші внутрішні органи, функціонує як їх природний амортизатор.

Він відокремлює органи та захищає від травм та ударів. Без достатнього шару вісцерального жиру органи можуть бути більш вразливими та зазнати серйозних ушкоджень.

Крім того, жир, що накопичується навколо сідниць і стегон, допомагає роботі серця та покращує наш метаболізм.

3. Гормональний баланс

Деякі гормони виробляються нашим тілом лише за участі жиру. Наприклад, естроген і тестостерон, які впливають на стан нашого здоров’я і функціонування організму в цілому.

4. Нейрозахист

Жир також відіграє важливу роль у захисті нервової системи. Мієлінові оболонки, що оточують нервові волокна, містять жирні кислоти, які сприяють передачі сигналів по нервах. Без достатньої кількості жиру нервова система може функціонувати не так ефективно.

5. Підтримка здорової шкіри і волосся

Жир має ключове значення для здоров’я шкіри та волосся. Він забезпечує вологу і захист від шкідливих зовнішніх факторів, а також допомагає зберігати волосся сильними та блискучими.

Ключ до довголіття

Однак, останні наукові дослідження надають багато вагомих доказів, що зниження рівня вісцерального жиру може бути ключем до довголіття.

1. Зменшення ризику серцевих захворювань

За даними науковців, люди з чималою кількістю вісцерального жиру частіше страждають на серцеві напади або інші хвороби серця.

2. Попередження діабету ІІ типу

Високий рівень вісцерального жиру пов’язаний з інсулінорезистентністю, що може призвести до розвитку діабету. Зниження вісцерального жиру сприяє покращенню чутливості до інсуліну і може допомогти запобігти розвитку цього захворювання.

3. Здоровий метаболізм

Люди з меншим обсягом вісцерального жиру зазвичай мають кращий метаболізм і можуть ефективніше спалювати калорії. Це може допомогти у підтримці здорової ваги та запобіганні надлишкових кілограмів.

4. Якість і тривалість життя

Зменшення вісцерального жиру може покращити якість життя. Адже ті, хто стежить за фігурою, приділяє увагу фізичній активності та дотримується принципів здорового харчування часто відчувають більше енергії, мають кращий настрій і менше втомлюється.

Загалом, вчені і лікарі підтверджують, що зниження рівня вісцерального жиру є прогнозом довгострокового здоров’я. Тож для функціонування нашого організму важливо збалансувати його кількість.