Загробне життя насправді існує, його досліджує не фахівець з окультних наук, а один із найкращих авторитетних лікарів-онкологів США Джеффрі Лонг.

Лікар вивчив понад 5 тис. випадків навколосмертного досвіду пацієнтів і вирішив заснувати спеціальний Фонд досліджень, який існує вже майже 25 років.

А починалося все з бібліотеки. 37 років тому ординатор-онколог Джеффрі Лонг вивчав особливості лікування раку за допомогою радіаційного опромінення.

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Тоді ще не було інтернету, і молодий лікар засів у бібліотеці. В одній із підшивок журналу Американської медичної асоціації він натрапив на статтю, що описує навколосмертні переживання (НСП).

– Уся моя медична підготовка говорила мені, що ти або живий, або мертвий. І немає ніякого проміжного стану, – каже Лонг.

Але аргументи в статті кардіолога, що описує пацієнтів, які померли, а потім повернулися до життя, повідомляючи про дуже виразні, майже неймовірні переживання, змусили Лонга відкинути свій скептицизм.

Як він потім сказав, ця стаття і все, що він вивчив на цю тему після, фундаментально змінили його погляд на Всесвіт.

Лікар почав збирати історії людей, які пережили навколосмертні переживання, і оцінювати їх розумом ученого і лікаря.

Немає двох однакових НСП. Але вивчивши тисячі з них, він вивів певну послідовність подій, що виникають у видіннях тих, хто вмирає.

Майже половина з них повідомляють, що їхня свідомість відокремлювалася від фізичного тіла, зазвичай ширяючи над ним.

Багато хто проходить через тунель і бачить яскраве світло. Потім їх вітають померлі близькі люди і домашні тварини, які перебувають у розквіті сил.

Більшість людей повідомляють про всеохопне почуття любові. Вони впевнені, що повернулися додому.

…Яскраве світло, тунель, кохані люди – ці банальні стереотипи вже давно не сприймаються всерйоз. Але думка лікаря змушує подивитися на це по-іншому.

– За 25 років вивчення навколосмертних переживань я дійшов висновку, що ці описи стали культурними стереотипами, тому що вони правдиві, – заявляє Лонг.

Він не знайшов жодного наукового пояснення цим переживанням, хоча прочитав про всі дослідження мозку, де розглядалися всілякі пояснення навколосмертних переживань.

За словами Лонга, жодне з них не витримує критики. Не існує навіть віддалено правдоподібного фізичного пояснення цього явища.

Незважаючи на те, що Джеффрі Лонг всерйоз займається НСП, його повсякденна робота, як і раніше, пов’язана з допомогою хворим, які борються з онкологічними хворобами.

Він принципово не розповідає своїм пацієнтам про дослідження НСП, але вважає, що саме вивчення навколосмертних переживань зробило його більш співчутливим і люблячим лікарем.

– Моя мета – допомогти їм провести більше здорових днів тут, на Землі, – каже Джеффрі Лонг.

Джерело: Insider