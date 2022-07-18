Через сильний стрес, викликаний війною, в Україні спостерігається зростання передчасних пологів. Саме тому зросла необхідність у поповненні парку спеціальних неонатальних реанімобілів.

Про це повідомила пресслужба МОЗ. І уточнила: наприклад, в Харківській області. Адже Харків та інші міста – під постійними обстрілами, а на Ізюмському напрямку ведуться активні бойові дії.

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За словами завідуючої відділом виїзної консультативної медичної допомоги та медицини катастроф КНП Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Харківської обласної ради Олени Гришаніної, з початку війни 28 хлопчиків і дівчаток у віці від декількох годин від народження до одного місяця були перевезені в інкубаторах для надання кваліфікованої допомоги в профільних медустановах.

– Для цього використовуються неонатальні реанімобілі, обладнані дитячими інкубаторами. Такі неонатальні реанімобілі рятують життя. Їх вкрай необхідно мати більше, – йдеться у повідомленні МОЗ.

Відзначається, що районні лікарні переповнені породіллями, яких з немовлятами через ускладнення часто доводиться транспортувати в обласний центр.