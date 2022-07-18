Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Актуально

Життя рятують неонатальні реанімобілі: в Україні через війну зростання передчасних пологів

18 Липня 2022, 14:16
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
медики

Через сильний стрес, викликаний війною, в Україні спостерігається зростання передчасних пологів. Саме тому зросла необхідність у поповненні парку спеціальних неонатальних реанімобілів.

Про це повідомила пресслужба МОЗ. І уточнила: наприклад, в Харківській області. Адже Харків та інші міста – під постійними обстрілами, а на Ізюмському напрямку ведуться активні бойові дії.

Читайте також:
дітиПід час війни: як діти з інвалідністю можуть проходити медико-соціальну експертизу

Зараз дивляться

За словами завідуючої відділом виїзної консультативної медичної допомоги та медицини катастроф КНП Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Харківської обласної ради Олени Гришаніної, з початку війни 28 хлопчиків і дівчаток у віці від декількох годин від народження до одного місяця були перевезені в інкубаторах для надання кваліфікованої допомоги в профільних медустановах.

– Для цього використовуються неонатальні реанімобілі, обладнані дитячими інкубаторами. Такі неонатальні реанімобілі рятують життя. Їх вкрай необхідно мати більше, – йдеться у повідомленні МОЗ.

Відзначається, що районні лікарні переповнені породіллями, яких з немовлятами через ускладнення часто доводиться транспортувати в обласний центр.

Джерело
МОЗ
Теги
Війна в Україні медична допомога МОЗ України новонароджені Пологи Стрес швидка допомога
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь