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Зібрані всі ключові служби: запущено єдиний сайт для допомоги українцям, постраждалим від війни

17 Березня 2023, 13:08
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
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Джерело: Depositphotos

Уряд запустив єдиний онлайн-майданчик для допомоги українцям, які постраждали внаслідок війни. На платформі зібрані всі ключові служби, які надають українцям психологічну, юридичну та соціальну допомогу.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Крім того, на сайті також є буклети та інформаційні матеріали, щоб допомогти громадянам розпізнати негативні наслідки насильства і вчасно впоратися з ними.

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Усі сервіси є перевіреними, конфіденційними і безкоштовними.

– Нашу роботу ми координуємо з іншими міністерствами, громадськими організаціями та міжнародними партнерами для максимально швидкої та ефективної реакції на виклики в умовах війни, – наголосила заступник міністра охорони здоров’я України Ірина Микичак.

Платформа створена за ініціативи Офісу віце-прем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та за сприяння уповноваженої з питань гендерної політики та підтримки UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні.

Джерело
МОЗ
Теги
Війна в Україні
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