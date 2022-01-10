Дослідження показують, що зміна клімату призведе до збільшення кількості випадків утворення каменів у нирках.

Підвищення температури через зміну клімату призведе до збільшення випадків утворення каменів у нирках протягом наступних семи десятиліть, навіть якщо будуть вжиті заходи щодо скорочення викидів парникових газів, заявили дослідники з Дитячої лікарні Філадельфії (CHOP).

На основі даних дослідження показало, що зростання буде більш різким, якщо не буде вжито жодних заходів, але зростання відбудеться навіть, якщо викиди зменшаться, що коштуватиме державній системі охорони здоров’я приблизно $57 млн в останньому сценарії та $99 млн, якщо нічого не робити.

– Хоча неможливо з упевненістю передбачити, як майбутня політика сповільнить або прискорить викиди парникових газів та антропогенну зміну клімату, і точно знати, якими будуть добові температури в майбутньому, наш аналіз показує, що потепління планети, ймовірно, призведе до збільшення навантаження на нирки, — сказав дитячий уролог, д.м.н. Грегорі Е. Тасіан.

Нирковокам’яна хвороба – стан, викликаний твердими відкладеннями мінералів, які утворюються в концентрованій сечі і викликають біль при проходженні через сечовивідні шляхи. Протягом останніх 20 років захворюваність зросла, особливо серед жінок та підлітків.

Попередні дослідження продемонстрували, що високі температури навколишнього середовища збільшують ризик розвитку сечокам’яної хвороби. У Сполучених Штатах спостерігається збільшення захворюваності на сечокам’яну хворобу з півночі на південь, а також швидке зростання ризику появи каменів у нирках після спекотних днів.

Однак попередні дослідження точно не прогнозували, як зміна клімату вплине на тягар сечокам’яної хвороби в майбутньому.

Для цього дослідники створили модель для оцінки впливу тепла на майбутні камені в нирках. Дослідники вирішили використовувати штат Південна Кароліна як модель, оскільки вона знаходиться в межах поясу сечокам’яної хвороби Сполучених Штатів, регіону на південному сході США з більш високою частотою нирковокам’яної хвороби.

Дослідники вперше визначили взаємозв’язок між історичними добовими середніми температурами в штаті та наявністю каменів у нирках у Південній Кароліні з 1997 по 2014 роки. Дослідники використовували температури за вологим термометром (WBT), показник вологого тепла, який враховує як тепло, так і вологість, що є більш точний показник температури для прогнозування каменів у нирках.

Потім вони використали ці дані для прогнозування кількості каменів у нирках, пов’язаних із спекою, та пов’язаних із цим витрат до 2089 року на основі прогнозованого щоденного WBT за двома сценаріями зміни клімату.

Перший сценарій зміни клімату являє собою проміжне майбутнє з переходом на джерела енергії з нижчими викидами, використанням технології уловлювання вуглецю, цінами на викиди CO2 та розширенням лісових угідь від сьогоднішнього дня до 2100 року.

Другий сценарій – майбутнє з переважно негальмованими викидами парникових газів. Він прогнозує підвищення середньої температури до 2085-2089 років.

Використовуючи свою модель, дослідники виявили, що до 2089 року кількість каменів у нирках через спеку збільшиться в масштабах штату на 2,2% від базового рівня.

Науковці не часто говорять про вплив зміни клімату на здоров’я людей, але потепління планети матиме значний вплив на здоров’я дітей, вважають дослідники-педіатри.