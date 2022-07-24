Як заявив директор Центру досліджень і політики в області інфекційних захворювань Університету Міннесоти (CIDRAP) Майкл Остерхольм для того, що стали доступні мільйони доз вакцин проти мавпячої віспи знадобляться місяці, якщо не роки.

– Зрештою, ми зможе взяти це під контроль, – висловив упевненість експерт, говорячи про про зростаючу глобальної спалаху мавпячої віспи.

За словами Майкла Остерхольма, без широкої доступності вакцини інфекцію стримати неможливо.

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Повідомляється, що низка експертів вважають, що дводозова вакцина Jynneos від Bavarian Nordic повинна бути швидко вивчена, щоб побачити, чи можна використовувати методи економії дози, такі як введення разової дози з відстроченим інтервалом до другої дози.

Крім того, на їхню думку, використання зменшеної дози внутрішньошкірно замість внутрішньом’язово може бути ще одним життєздатним варіантом для отримання більшої кількості щеплень людям, які найбільш схильні до ризику зараження.

Наразу цією групою в основному залишаються чоловіки, які практикують секс з чоловіками (ЧСЧ).

Поки загальнодоступні вакцини не стануть легкодоступними, ця група повинна робити все можливе, щоб обмежити фактори ризику зараження вірусом, впевнені експерти.

І відзначають, що, на відміну від герпесу, ВІЛ або інших інфекцій, що передаються статевим шляхом, віспа мавп проходить сама по собі, і людям потрібно буде утримуватися від сексу тільки протягом 2-4 тижнів, поки їхні ураження не заживуть. У цьому випадку людина стає несприйнятливою до вірусу і в майбутньому у неї не буде висипу.