Датська дослідницька група з Університету Гентофте в Копенгагені виявила, що у тих, хто регулярно приймає препарат на основі канабісу для лікування хронічного болю, ризик розвитку аритмії підвищений на 74% — проблеми, при якій серце людини б’ється нерегулярно.

Дослідники, які опублікували свої висновки в понеділок, 22 серпня, в журналі Європейського товариства кардіологів, зібрали дані майже 5 тис. пацієнтів, яким був прописаний канабіс для зняття больових симптомів.

Кожного з учасників порівнювали з пацієнтами, які також страждають від хронічного болю, але не приймають препарат. За добровольцями спостерігали протягом близько півроку.

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З’ясувалося, що приблизно у 0,86% тих, хто вживав марихуану для полегшення болю, розвинулася аритмія — в порівнянні з 0,49% в контрольній групі. Це означає 74-відсотковий стрибок ризику, заснованого на використанні препарату.

При цьому дослідники не виявили збільшення ризику, пов’язаного з гострим коронарним синдромом або серцевою недостатністю. Хоча, як зазначили вчені, ці 74% приголомшують. Адже, за їхніми словами, необроблені дані в обох групах становили лише частки відсотка.

Аналітик політики в галузі охорони здоров’я в Каліфорнійському університеті Сан-Дієго Юян Ши, яка веде дослідження вживання канабісу, раніше в цьому році відзначила несприятливий вплив травички на психічне здоров’я молоді.

Вона попередила, що вживання каннабісу може також погіршити дихання і призвести до серцевих захворювань.